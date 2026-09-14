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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۸

کشف ۳ تن روغن خوراکی احتکاری در زاهدان

کشف ۳ تن روغن خوراکی احتکاری در زاهدان

زاهدان- جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف بیش از سه تن روغن خوراکی احتکاری به ارزش ۱۸ میلیارد ریال در بازرسی از انبارهای زاهدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی جوکار اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی سیستان و بلوچستان در جریان بازدید از انبارها و فروشگاه‌های سطح شهر زاهدان و با استعلام از سامانه جامع انبارها، موفق به کشف بیش از سه تن روغن خوراکی احتکاری شدند.

جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: در این رابطه یک انبار متخلف پلمب و یک متهم نیز پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی ارزش اقلام مکشوفه را بر اساس نظر کارشناسان، بیش از ۱۸ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: پلیس امنیت اقتصادی با هدف مقابله با احتکار و اخلال در روند توزیع کالاهای اساسی، نظارت بر انبارها و مراکز عرضه را ادامه خواهد داد.

کد مطلب 6946689

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