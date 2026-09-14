کشف ۳ تن روغن خوراکی احتکاری در زاهدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی جوکار اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی سیستان و بلوچستان در جریان بازدید از انبارها و فروشگاه‌های سطح شهر زاهدان و با استعلام از سامانه جامع انبارها، موفق به کشف بیش از سه تن روغن خوراکی احتکاری شدند.

جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: در این رابطه یک انبار متخلف پلمب و یک متهم نیز پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی ارزش اقلام مکشوفه را بر اساس نظر کارشناسان، بیش از ۱۸ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: پلیس امنیت اقتصادی با هدف مقابله با احتکار و اخلال در روند توزیع کالاهای اساسی، نظارت بر انبارها و مراکز عرضه را ادامه خواهد داد.