حفظ وحدت و امنیت پاسخ محکمی به تروریسم است

مولوی بلال حقانیمنش، در گفتگو با خبرنگار مهر، با محکومیت ترور مولوی محمدیوسف گرگیچ گفت: شهادت این عالم اهل سنت بار دیگر ضرورت توجه جدی به امنیت علما، روحانیون و مردم را نشان داد و دشمنان باید بدانند که اقدامات جنایتکارانه نمیتواند وحدت مردم را تضعیف کند.
امام جمعه اهل سنت مسجدالاقصی زاهدان، اظهار کرد: وقتی یک عالم دینی در مقابل منزل خود هدف حمله تروریستی قرار میگیرد، این حادثه نگرانیهای جدی درباره اهداف جریانهای خشونتطلب و تلاش آنان برای ایجاد ناامنی در جامعه ایجاد میکند.
وی افزود: کشور در شرایط حساسی قرار دارد و مردم باید بیش از گذشته نسبت به نقشههایی که با هدف ایجاد اختلاف و ناامنی طراحی میشود، هوشیار باشند؛ چرا که دشمنان تلاش میکنند با بهرهگیری از فضای جنگی و افزایش فشارهای روانی، آرامش جامعه را برهم زده و میان مردم فاصله ایجاد کنند.
وی ادامه داد: علما در جامعه اسلامی جایگاه مهمی دارند و مردم به سخنان آنان اعتماد میکنند؛ بنابراین هدف قرار دادن علما میتواند با هدف تضعیف اعتماد عمومی و ایجاد ترس در میان مردم صورت گیرد، اما جامعه اهل سنت نشان داده است که در برابر تروریسم و خشونت تسلیم نمیشود.
هیچ حادثهای نباید وحدت مردم سیستان و بلوچستان را هدف قرار دهد
مولوی حقانیمنش با اشاره به سابقه زندگی مشترک شیعه و سنی در سیستان و بلوچستان گفت: مردم استان در طول سالهای گذشته در کنار یکدیگر زندگی کردهاند و در بسیاری از حوادث برای دفاع از امنیت منطقه متحد بودهاند؛ این سرمایه اجتماعی باید حفظ شود و هیچ حادثهای نباید زمینهساز تقابل میان مردم شود.
وی ضمن دعوت مردم به حفظ آرامش و هوشیاری تصریح کرد: نباید اجازه داد شایعات و اخبار تأییدنشده موجب تشدید نگرانی یا ایجاد اختلاف شود؛ در شرایط فعلی، حفظ امنیت روانی جامعه به اندازه امنیت فیزیکی اهمیت دارد.
امام جمعه مسجدالاقصی زاهدان خاطرنشان کرد: مسئولیت علما، معتمدان و بزرگان جامعه در شرایط کنونی سنگینتر از گذشته است و باید مردم را به صبر، آرامش، هوشیاری و انسجام دعوت کنیم و اجازه ندهیم دشمن با یک حادثه تلخ، فضای اجتماعی استان را تحت تأثیر قرار دهد.
وی افزود: انتظار جامعه اهل سنت از مسئولان این است که موضوع ترور مولوی گرگیچ را با جدیت دنبال کنند و عوامل و طراحان این جنایت را شناسایی و مطابق قانون مجازات کنند؛ برخورد با عاملان ترور، مطالبه طبیعی خانواده شهید و مردم است.
مولوی حقانیمنش در پایان گفت: شهادت مولوی یوسف گرگیچ ضایعهای برای جامعه دینی است، اما پاسخ مردم به تروریسم باید حفظ وحدت، صیانت از امنیت، تقویت همدلی و ایستادگی در برابر هر جریانی باشد که آرامش مردم را هدف قرار میدهد؛ جامعه اهل سنت سیستان و بلوچستان اجازه نخواهد داد خون یک عالم دینی به عاملی برای ایجاد اختلاف میان مردم تبدیل شود.
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