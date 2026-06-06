فاطمی: مردم و مجلس پشتیبان نیروهای مسلح هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد فاطمی ظهر شنبه در نشست نمایندگان استان با فرمانده سپاه کربلا، حملات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و گفت: مردم و مسئولان برای مقاومت در برابر دشمنان مصمم هستند و نمایندگان مجلس نیز برای تقویت امنیت کشور و پشتیبانی از نیروهای مسلح پای کارند.

در ادامه، احمد فاطمی، رئیس مجمع نمایندگان مازندران، با اشاره به تجاوز آشکار آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان و به شهادت رساندن جمعی از فرماندهان و مردم بی‌گناه، تأکید کرد که مردم و مسئولان برای ایستادگی در برابر دشمنان و حفظ آرمان‌های انقلاب قاطعانه عزم خود را جزم کرده‌اند.

او همچنین افزود: نمایندگان مجلس آمادگی کامل دارند تا از هر طرحی که به امنیت ملی و تأمین نیازهای نیروهای مسلح کمک کند، حمایت کنند.

سردار محمدرضا موحد، فرمانده سپاه مازندران، به بیان آخرین وضعیت دفاعی کشور و مهمترین مسائل مربوط به حفظ امنیت پایدار در استان پرداخت.

سردار موحد با ستایش از صبوری و ایستادگی مردم مازندران در دوران جنگ و همچنین حضور پرشورشان در مراسم‌های شبانه، از همراهی نمایندگان مجلس در پشتیبانی از مدافعان امنیت کشور تشکر کرد.

وی با تأکید بر اینکه نیروهای مسلح کشور برای دفاع از انقلاب اسلامی همواره در آمادگی کامل به سر می‌برند، گفت: مدافعان امنیت کشور طبق فرمان رهبر معظم انقلاب، ذره‌ای تردید به خود راه نمی‌دهند و هرگونه تعرض دشمنان را با پاسخی محکم و کوبنده روبرو خواهند کرد.

نمایندگان مردم مازندران در مجلس نیز در این جلسه به بیان دیدگاه‌های خود درباره مسائل مهم کشور و استان پرداختند و عمده دغدغه‌های مردم در حوزه‌های انتخابیه خود را مطرح کردند.