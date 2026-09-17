سخنگوی ارتش: ادعای نابودی نیروی نظامی ایران دروغ است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران درباره گزافه‌گویی ترامپ مبنی بر نابودی نیروی نظامی کشور، به انتخاب گفت: این یک ادعای دروغ است ما در منطقه حضور داریم و منطقه را کنترل می کنیم.

وی افزود: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دریای عمان و دریای عربی و شمال اقیانوس هند مستقر است و آنجا را کنترل می‌کنند و اجازه نزدیک شدن شناورهای آمریکایی به سواحل را نداده و نمی‌دهند، همین که الان در حال حاضر شناورهای آمریکایی در مسافتی بسیار دور از سواحل ما قرار دارند نشان‌دهنده قدرت و قوت ماست و اگر به زعم ترامپ نیروی دریایی از بین رفته بود، دشمن نزدیک سواحل می‌شد ولی الان جرات این کار را ندارد.

سخنگوی ارتش، درباره ادعاهای ارتش امریکا برای نجات خلبانش در قلب کشور و مصاحبه خلبان امریکایی در این زمینه تصریح کرد: همانطور رسانه‌های غربی و امریکایی هم اعلام کردند از این خلبان‌ها خواسته شده بود که مقابل دوربین ظاهر شوند و این مطالب را اظهار کنند.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا افزود: بدیهی است که اظهاراتشان به دور از واقعیت است، آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند همانطور که در فیلم‌های هالیوودی نشان می‌دهند، افسانه‌ای از شکست‌ناپذیری خودشان بسازند و به رخ دنیا بکشند. این مصاحبه‌ها و ادعاها هم در همین راستا است.

وی درباره چگونگی اتفاقات دشت مهیار که باعث ناامیدی آمریکا و دروغگویی این کشور شده است نیز تصریح کرد: بالاخره عملیات بزرگی در آن منطقه توسط آمریکا برنامه‌ریزی شده بود ولی آن عملیات شکست خورد، مجبور شدند چند فروند هواپیما و بالگردشان را بمباران کنند و از بین ببرند در واقع یک رسوایی بزرگ مثل رسوایی که برای کارتر در طبس رخ داد، تکرار شد. حالا برای سرپوش گذاشتن بر این رسوایی بزرگ تلاش می‌کنند که این شکست را از اذهان دور کرده و افسانه پیروزی بسازند.

وی در پایان درباره پیام ارتش جمهوری اسلامی ایران برای آمریکا و ترامپ خاطرنشان کرد: اگر مجددا دچار خطای محاسباتی شوند و دست به تجاوز جدیدی بزنند قاطع تر، گسترده‌تر و قوی‌تر از گذشته مورد هدف قرار خواهند گرفت و مجبور به تحمل شکست سنگینی خواهند شد.