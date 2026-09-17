توزیع ۱۷ هزار قلم تجهیزات ورزشی و آموزشی در مدارس ایلام

ایرج زینی‌وند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه این تجهیزات در راستای تحقق عدالت آموزشی و کیفیت‌بخشی به فرایند یاددهی و یادگیری توزیع می‌شود، اظهار داشت: این اقلام در مدارس استان، شهرستان‌ها و مناطق توزیع خواهد شد، زیرا تجهیز مدارس به امکانات مورد نیاز، یکی از اولویت‌های دستگاه تعلیم و تربیت استان است.

وی با بیان اینکه این روند در طول سال تحصیلی نیز ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: در قالب طرح دیگری، ۱۲ اتاق بهداشت و سلامت در مدارس استان تجهیز می‌شود و حدود ۸۶۰ قلم تجهیزات بهداشتی نیز در اختیار مراکز آموزشی قرار خواهد گرفت.

مدیرکل آموزش و پرورش ایلام با اشاره به اینکه آموزش و پرورش تنها متولی آموزش و تربیت دانش‌آموزان نیست، خاطرنشان کرد: در کنار فرایندهای آموزشی و تربیتی، به سلامت جسمی، روحی و روانی دانش‌آموزان نیز توجه داریم و توسعه فضاهای ورزشی و بهداشتی مدارس در همین راستا دنبال می‌شود.

زینی‌وند با بیان اینکه سرانه ورزشی دانش‌آموزان در استان ایلام حدود ۸ دهم مترمربع است، گفت: میانگین کشوری حدود ۵ مترمربع اعلام شده و این موضوع، ضرورت سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه فضاهای ورزشی مدارس را نشان می‌دهد.

وی در پایان با اشاره به اینکه برخی شهرستان‌های استان با کمبود زیرساخت‌های ورزشی مواجه هستند، خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم در راستای عدالت آموزشی و ایجاد فرصت‌های برابر، سرانه فضاهای ورزشی این شهرستان‌ها را افزایش دهیم؛ باید گفت روند تجهیز مدارس در طول سال تحصیلی نیز ادامه خواهد داشت.