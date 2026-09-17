دستگیری ۴ سارق طلاجات و باغات در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام طولابینژاد صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی اعلام سرقت کیف حاوی مدارک و طلاجاتِ یکی از شهروندان پیگیری موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۳ عینالقضات قرار گرفت.
وی افزود: ماموران پس از بررسیهای میدانی هویت سارق را شناسایی و وی را پس از هماهنگی با مرجع قضائی در مخفیگاهش دستگیر کردند که در بازرسی از محل ۸ گرم طلای مسروقه کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان همدان در ادامه به اجرای عملیاتی دیگر اشاره کرد و گفت: با مراجعه یکی از شهروندان به پاسگاه آبشینه مبنی بر وقوع سرقت از باغات شناسایی و دستگیری عاملان سرقت در دستور کار پلیس قرار گرفت.
سرهنگ طولابینژاد بیان کرد: با اقدامات فنی و تخصصی ماموران انتظامی ۳ سارق شناسایی و دستگیر شدند که متهمان در بازجوییهای پلیسی به ۴ فقره سرقت از باغات میوه اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده تحویل دادسرا و روانه زندان شدند.
وی با تاکید بر اینکه برخورد قاطع با سارقان از اولویتهای اصلی پلیس است از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ به مرکز فوریتهای پلیسی گزارش دهند.
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