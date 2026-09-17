به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، عبدالعظیم بهفر گفت: در برخی استانها مواردی از ایجاد گواهیهای صادراتی جعلی در کشورهای دیگر مشاهده شده بود که این موضوع میتوانست به اعتبار صادراتی کشور آسیب وارد کند.
وی افزود: با راهاندازی سامانه گواهی صادرات، امکان دریافت آنلاین گواهی برای افراد و شرکتهای ذیربط فراهم شده و زمینه برای احراز اصالت گواهیهای صادرشده نیز تقویت میشود.
بهفر ادامه داد: روی گواهی صادرات یک کد قابل استعلام درج میشود که اطلاعات کالا، تولیدکننده و سایر اطلاعات نظارتی مرتبط با محصول صادراتی در آن قرار دارد و از این طریق، اصالت گواهی بهصورت الکترونیکی قابل بررسی خواهد بود.
مدیرکل فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با اشاره به توسعه سامانههای الکترونیکی گفت: دمو سامانه دیگری نیز آماده شده و اقدامات اجرایی آن انجام گرفته است و در حال حاضر اتصال آن به سایر سامانهها در دست انجام است تا امکان استفاده عمومی و همچنین بهرهبرداری شرکتها و مدیران نظارتی از این سامانه فراهم شود.
وی همچنین درباره سامانه تجمیع دادهها گفت: در این سامانه که با همکاری ادارهکل مربوطه در حال راهاندازی است، اطلاعات دستههای مختلف کالایی در اختیار استانها قرار میگیرد تا تولیدکنندگان و شرکتها بتوانند فرآیندهای مرتبط با فعالیت خود را از طریق سامانه دریافت و پیگیری کنند.
بهفر افزود: با تکمیل ورود اطلاعات تا پایان سال، این سامانه توسعه خواهد یافت تا شرکتهای تولیدکننده بتوانند فرآیندهای مربوط به خود را از طریق یک بستر الکترونیکی ایجاد و پیگیری کنند.
وی تأکید کرد: نظارتهای پس از عرضه نیز در کنار این سامانهها پیشبینی شده و فرآیندهای مرتبط با نظارت به صورت همزمان دنبال خواهد شد.
نظر شما