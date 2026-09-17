به گزارش خبرگزاری مهر، برهان صلواتی در نشست هم‌اندیشی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی سراسر کشور که با حضور مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعضای هیئت‌مدیره این کانون در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: تشکل‌های کارگری و کارفرمایی صرفاً ساختارهایی اداری نیستند، بلکه یکی از بسترهای مهم مشارکت اجتماعی و گفت‌وگوی میان کارگران و کارفرمایان به شمار می‌روند.

وی افزود: فلسفه شکل‌گیری این تشکل‌ها، نمایندگی واقعی مطالبات و منافع اعضا و کمک به تنظیم عادلانه روابط کار است و نباید جایگاه آنها به فرآیندهای صرفاً اداری و بوروکراتیک محدود شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با اشاره به ظرفیت تشکل‌های صنفی استان گفت: در حال حاضر ۸۸ تشکل کارگری و ۵۰ تشکل کارفرمایی در کردستان فعالیت دارند و بخش قابل توجهی از این تشکل‌ها مطالبات صنفی حدود ۴۵ تا ۵۰ هزار نفر از کارگران حوزه‌های ابنیه، ساختمان و حمل‌ونقل را نمایندگی می‌کنند.

صلواتی ادامه داد: در کنار این ظرفیت، فعالیت کانون‌های بازنشستگی و تشکل‌های حوزه‌های فنی و مهندسی نیز نشان‌دهنده وجود ظرفیت اجتماعی قابل توجهی در جامعه کار و تولید استان است که می‌توان از آن برای تقویت گفت‌وگو و حل مسائل استفاده کرد.

ضرورت عبور از نگاه صرفاً کمی

وی با تأکید بر اینکه افزایش تعداد تشکل‌ها به تنهایی نمی‌تواند نشانه اثرگذاری آنها باشد، بیان کرد: اگرچه توسعه کمی تشکل‌ها اهمیت دارد، اما در شرایط کنونی باید توجه بیشتری به کیفیت فعالیت، انسجام تشکیلاتی و میزان اثرگذاری آنها در پیگیری مسائل صنفی داشته باشیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان، ضعف فرهنگ کار جمعی، فردگرایی، محدودیت‌های مالی و ضعف انسجام تشکیلاتی را از جمله چالش‌های پیش‌روی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی دانست و گفت: بی‌توجهی به این مسائل می‌تواند به تدریج از کارآمدی تشکل‌ها و سرمایه اجتماعی آنها بکاهد.

صلواتی افزود: تشکل اثرگذار باید به جای مطالبه‌گری بدون پشتوانه، مسائل را به شکل مستند و منطقی مطرح کند، اولویت‌ها را بشناسد و برای رسیدن به راهکار، وارد گفت‌وگوی سازنده با طرف‌های مختلف شود.

وی با تأکید بر نقش مکمل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اظهار کرد: این دو بخش را نباید در تقابل با یکدیگر دید؛ بلکه هر دو، اضلاع ضروری یک نظام متوازن در روابط کار هستند و تقویت گفت‌وگو میان آنها می‌تواند به ایجاد ثبات بیشتر در محیط کار و حمایت از روند تولید کمک کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان خاطرنشان کرد: هر اندازه گفت‌وگو میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و مجموعه‌های مسئول شفاف‌تر و مبتنی بر شناخت دقیق مسائل باشد، زمینه برای رسیدن به راهکارهای عملی و کاهش اختلافات در حوزه روابط کار فراهم‌تر خواهد شد.

صلواتی برگزاری نشست‌های تخصصی میان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را فرصتی برای انتقال تجربه و هم‌افزایی دانست و گفت: آموزش، توانمندسازی و حمایت‌های قانونی از تشکل‌ها می‌تواند ظرفیت موجود در جامعه کار و تولید را برای حل مسائل و مشارکت مؤثرتر در فرآیندهای مرتبط با روابط کار فعال‌تر کند.