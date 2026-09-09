زندانی محکوم به قصاص در بجنورد بخشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل زندانهای خراسان شمالی، در روزهای پایانی ماه ربیعالاول و با تلاش مجموعههای صلح و سازش و گذشت کریمانه اولیای دم، یک فقره پرونده قتل عمد در زندان مرکزی بجنورد با اخذ رضایت مختومه شد و محکوم به قصاص از اجرای حکم رهایی یافت.
این محکوم که حدود سه سال پیش در پی اختلاف و سوءظن مرتکب قتل عمد شده بود، پس از طی مراحل قانونی و رسیدگیهای قضایی، به قصاص نفس محکوم شده بود.
با این حال، پیش از اجرای حکم و در پی تلاش و پیگیری مستمر هیئات صلح و سازش، اعضای شورای حل اختلاف، معتمدان و ریشسفیدان محلی و مددکاران اجتماعی زندان، زمینه گفتوگو و مصالحه میان طرفین فراهم شد.
در نهایت، طی جلسهای چندساعته که در زندان مرکزی بجنورد برگزار شد، اولیای دم با بزرگواری و گذشت، رضایت مشروط خود را اعلام کردند و بدین ترتیب، این محکوم پس از سه سال از قصاص بخشیده شد و فرصت دوبارهای برای زندگی یافت.
این اقدام خداپسندانه بار دیگر جلوهای ارزشمند از فرهنگ گذشت، ایثار و بخشش را به نمایش گذاشت؛ فرهنگی که میتواند با گذشت از حق قصاص، زمینه بازگشت یک انسان به زندگی و جامعه را فراهم کند.
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