به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، با اشاره به اینکه ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر جنوب به شمال حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه گزارش شده است، گفت: در آزادراه تهران-شمال مسیر جنوب به شمال، حدفاصل انتهای تونل البرز تا انتهای آزادراه ترافیک سنگین است.

وی، تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران-بومهن ، آزادراه تهران-پردیس و آزادراه قزوین-رشت مسیر (رفت و برگشت) ، محور چالوس و آزادراه تهران-شمال مسیر (شمال به جنوب) را روان اعلام کرد و افزود: محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی است.

سرهنگ محبی ادامه داد: در آزادراه قزوین-کرج-تهران حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک نیز ترافیک نیمه سنگین اعلام شده است.

وی با اشاره به موج سفرهای روزهای پایانی تابستان از مسافران خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی اطلاع کسب کنند و با مدیریت زمان سفر، از ایجاد تراکم و توقف‌های طولانی در مسیر جلوگیری کنند.