به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن هاشمی صبح پنجشنبه در مراسم دانش‌آموختگی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی، با بیان اینکه شأن معلم بسیار بالا است، اظهار کرد: معلمان سنگ بنای پیشرفت هر جامعه‌ای هستند.

وی خطاب به دانشجومعلمان با اشاره به اینکه شرایط بسیار سختی را در کشور پشت سر گذاشته‌ایم، خاطرنشان کرد: امروز در زمینه فناوری‌های نوظهور پیشرفت‌های بسیار خوبی در کشور داشته‌ایم و آمریکا از این پیشرفت‌های علمی ما می‌ترسد و به همین دلیل جنگ آمریکا با ایران را جنگ علمی می‌دانم.

هاشمی با بیان اینکه یکی از تولیدات خراسان جنوبی معلم است، تصریح کرد: انسان می‌تواند معلم سرآمد باشد و با این وجود، ادامه تحصیلش را با وجود کمترین امکانات دنبال کند.

نماینده مردم خوسف، بیرجند و درمیان در مجلس افزود: شأن و منزلت معلمی بسیار والا است و باید قدر این جایگاه را بدانید و در سخت‌ترین شرایط باید بذر امید را در دل دانش‌آموزان بکارید.

به گفته وی، معلمان بدون تردید زمینه‌ساز توسعه کشور هستند و شما دنبال‌کننده راه پیامبر(ص)، حضرت علی(ع) و اولیای خدا هستید.