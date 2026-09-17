به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماهنگی مداخلات روانی‌اجتماعی شهرستان میناب با حضور مدیران کل دستگاه‌های مرتبط از جمله آموزش و پرورش، دانشگاه علوم پزشکی، ، هلال‌احمر، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بهزیستی، آستان قدس رضوی و سازمان نظام روانشناسی استان و دفتر امور بانوان و خانواده استانداری برگزار شد.

سپیده جوادی، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان، با اشاره به ضرورت ارائه خدمات تخصصی به دانش‌آموزان آسیب‌دیده، بر هماهنگی ظرفیت‌های موجود و مشخص شدن نقش هر یک از دستگاه‌های متولی در روند مداخلات روانی و درمانی تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تخصصی مرکز سراج، طرح نماد و مرکز مشاوره مهر رضوی، استفاده هدفمند از این ظرفیت‌ها را در کنار خدمات سایر دستگاه‌های مرتبط، زمینه‌ساز انسجام بیشتر در ارائه خدمات روانی‌اجتماعی دانست.

جوادی همچنین بر نقش فرمانداری میناب در هماهنگی و پیگیری اجرای تصمیمات تأکید کرد تا اقدامات دستگاه‌های تخصصی در شهرستان در یک مسیر مشخص و متناسب با نیاز دانش‌آموزان دنبال شود.

جوادی در ادامه گفت: برنامه‌ریزی برای ارائه حمایت‌های روانی و اجتماعی به بازماندگان حمله دشمن به شهرستان سیریک نیز در حال انجام است و این موضوع نیز با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های تخصصی دنبال خواهد شد.

در این نشست، روند مداخلات روانی‌اجتماعی انجام‌شده از سوی دستگاه‌های متولی بررسی و ظرفیت‌ها و اقدامات هر مجموعه برای ادامه حمایت‌های تخصصی از دانش‌آموزان آسیب‌دیده مورد بررسی قرار گرفت.