۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۸:۱۲

عربپور: سانحه رانندگی در محور سیریز به بافق ۵ مصدوم برجای گذاشت

زرند- رئیس مرکز فوریت های پزشکی شهرستان زرند از وقوع حادثه رانندگی منجر به مجروح شدن ۵ نفر در محور یزدان شهر به سیریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین عربپور، گفت: به دنبال گزارش برخورد ۲ دستگاه کامیون و پژو ۴۰۵ با یکدیگر در محور یزدان شهر به سیریز در حوالی ایستگاه گل زرد در ساعت ۲۰:۲۳ سه شنبه شب بلافاصه ۴ دستگاه امبولانس به محل اعزام شدند.

وی افزود : به دنبال این حادثه ۵ نفر مصدوم شدند که بعد از انجام اقدامات اولیه جهت ادامه درمان به بیمارستان سینا زرند منتقل شدند.

رئیس مرکز فوریت های پزشکی شهرستان زرند تصریح کرد: علی رغم اینکه تعدادی از مصدومین دچار شکستگی در اندام ها گردیده بودند، خوشبختانه حال هیچ کدام وخیم گزارش نشده وتلفات جانی هم نداشته هست.

عربپور، ادامه داد: مصدومین ۴ نفر مرد و یک نفر خانم با رده سنی ۴۰ تا ۷۰ سال بودند.

رییس فوریت های پزشکی زرند توصیه کرد: رانندگان با توجه به باریکی و فاقد شانه بودن راه، در تردد از این مسیر احتیاط بیشتری کرده و در استفاده از نور خیره کننده ،مراعات دیگر رانندگان را داشته باشند.

وی افزود: علت وقوع حادثه از سوی کارشناسان پلیس راه زرند - یزد در دست بررسی است.

