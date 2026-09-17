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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۶

واکنش پلیس آذربایجان شرقی به ویدئوی رفتار نامتعارف مأموران

واکنش پلیس آذربایجان شرقی به ویدئوی رفتار نامتعارف مأموران

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس آذربایجان شرقی اعلام کرد این ویدئو مربوط به ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ و پس از دستگیری فردی در یک نزاع خیابانی در تبریز است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس آذربایجان شرقی اعلام کرد: در پیِ انتشار ویدئویِ مربوط به مأموران انتظامی شهر تبریز مبنی بر بروزِ رفتارِ نامتعارف با یک متهم؛ طی بررسی به‌عمل آمده مشخص شد که این‌ اتفاق در ۱۴ خرداد ماه ۱۴۰۵ و پس از دستگیری فردِ مذکور در نزاعِ خیابانی رُخ داده است.

برابر قوانینِ انضباطیِ فراجا در همان زمان فرمانده انتظامیِ استان نفرات دخیل در حادثه را تنبیه و انتظار خدمت نمود که سیرِ مراحل قانونی و اقدامات تنبیهیِ تکمیلی برای برخورد شدیدتر با این افراد در کمیسیون قضائی و انضباطیِ بازرسی کلِ فراجا در دستِ اقدام است.

همچنین در بررسی سوابقِ متهم مشخص شد که دارایِ جرائم متعدد از جمله قمه کشی، نزاع و مزاحمتِ خیابانی برایِ شهروندانِ تبریزی و توزیع مواد مخدر بوده؛ که البته این موضوع نافیِ رفتار نامتعارف و خارج از استانداردهایِ قانونیِ مأموران نیست. فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی تأکید می‌نماید که هر رفتار خارج از عرف و قانون توسط مأموران بدون اغماض بررسی و به اطلاعِ افکارعمومی خواهد رسید.

همچنین برخورد با افرادی که مخلِّ امنیت و آسایش شهروندان هستند همواره در دستورکار بوده و مُرِّ قانون در این خصوص اعمال خواهد شد.

کد مطلب 6950036
زهرا ناری

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