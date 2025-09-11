به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رجایی ظهر پنجشنبه در گفتوگو با خبرنگاران ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت ورزشکاران کبدی استان قم، حضور آنان در اردوهای تیم ملی را نقطه عطفی در مسیر رشد این رشته در قم دانست.
رئیس هیئت کبدی استان قم بیان کرد: ورزشکاران استان با تلاش مستمر و تمرینات فشرده، گام به گام در کنار ملیپوشان کشور آماده حضور در مسابقات المپیک آسیایی بحرین ۲۰۲۵ میشوند که این موفقیت نشان از پویایی و ظرفیت بالای کبدی استان دارد.
رجایی با اشاره به برگزاری اردوهای آمادگی از ۱۸ شهریور تا ۲ مهر گفت: نوجوانان دختر در مجموعه ورزشی بعثت تهران و نوجوانان پسر در جزیره کیش، آخرین مراحل آمادهسازی خود را قبل از اعزام به رقابتهای آسیایی پشت سر میگذارند.
وی افزود: این اردوهای فشرده نقش تعیینکنندهای در انتخاب ترکیب نهایی تیم ملی دارند و فرصت مناسبی برای ارزیابی توانمندی ورزشکاران است.
رئیس هیئت کبدی استان قم به حضور ورزشکارانی همچون مرادی در جمع ۱۶ نفره تیم ملی اشاره کرد و گفت: وفایی و اسدپور نیز در میان ۱۸ نفر برگزیده هستند که شانس حضور در ترکیب نهایی را دارند و این موضوع نشاندهنده عمق استعدادهای موجود در استان قم و قدرت روزافزون کبدی این منطقه در سطح ملی است.
رجایی تاکید کرد: خانواده کبدی استان قم به تواناییها و پشتکار ورزشکاران خود ایمان کامل دارد و با امیدواری منتظر درخشش آنان در مسابقات المپیک آسیایی بحرین است.
وی ابراز امیدواری کرد که این ورزشکاران با ارائه عملکردی موفق، پرچم ایران را در عرصه بینالمللی به اهتزاز درآورند و نام استان قم را به عنوان قطب کبدی کشور بیش از پیش مطرح کنند.
