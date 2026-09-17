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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۶

مجتمع تفریحی متخلف در زابل پلمب شد

مجتمع تفریحی متخلف در زابل پلمب شد

زابل- فرمانده انتظامی زابل از پلمب یک مجتمع تفریحی به دلیل آنچه ترویج بی‌حجابی و رعایت نکردن شئونات اسلامی عنوان کرد، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسینعلی سنچولی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای طرح نظارت و کنترل بر اصناف در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و ساماندهی صنوف در این شهرستان خبر داد.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل افزود: این طرح توسط مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی و در پی درخواست شهروندان مبنی بر انتشار کلیپی با محتوای غیراخلاقی در فضای مجازی اجرا شد.

وی ادامه داد: در جریان این طرح، یک مجتمع تفریحی به دلیل ترویج بی‌حجابی و رعایت نکردن شئونات اسلامی پلمب شد.

وی با قدردانی از همکاری شهروندان با پلیس در اجرای طرح‌های نظارتی، از مردم خواست در صورت مشاهده تخلفات صنفی، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 6949957

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