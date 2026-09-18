به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمزه پیش‌قدم در سخنان خود در نماز جمعه یاسوج با تأکید بر ضرورت صیانت از اموال عمومی و دولتی، اظهار کرد: استفاده از امکانات دولتی برای مصارف شخصی موضوعی حساس است و در فقه اسلامی از مصادیق حقوق مردم و بیت‌المال به شمار می‌رود.

وی با اشاره به آیه ۱۶۱ سوره آل‌عمران افزود: در این آیه بر حرمت خیانت و پیامدهای آن تأکید شده است و آیه ۲۷ سوره انفال نیز مؤمنان را از خیانت به خدا، پیامبر (ص) و امانت‌های آنان برحذر می‌دارد.

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به سیره امیرالمؤمنین علی (ع) در صیانت از بیت‌المال، تصریح کرد: حساسیت حضرت علی (ع) نسبت به هزینه‌کرد اموال عمومی و حتی صرفه‌جویی در امور اداری، درس مهمی برای مدیران و کارکنان امروز است.

استفاده شخصی از امکانات اداری بدون مجوز جایز نیست

حجت‌الاسلام پیش‌قدم درباره حکم شرعی استفاده شخصی از امکانات اداری گفت: طبق نظر مراجع تقلید، استفاده شخصی از ابزار و اموال اداره مانند کاغذ، تجهیزات، تلفن و اینترنت دولتی بدون مجوز قانونی، اشکال شرعی دارد و جایز نیست.

وی ادامه داد: استفاده از این امکانات زمانی مباح است که در قوانین رسمی سازمان یا قرارداد کاری، چنین اختیاری برای کارمند پیش‌بینی شده باشد؛ در غیر این صورت، فرد نسبت به استفاده نابجا ضامن خواهد بود.

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه صرف استغفار برای جبران تضییع بیت‌المال کافی نیست، گفت: در مواردی که استفاده بدون مجوز موجب تضییع حق عمومی شده است، باید هزینه و خسارت واردشده به بیت‌المال جبران و بازگردانده شود.

وی بیان کرد: البته در برخی دیدگاه‌های فقهی، استفاده‌های بسیار جزئی و در حد ضرورت، چنانچه عرف و مقررات داخلی اداره آن را منع نکرده باشد، در شرایط خاص دارای اشکال دانسته نمی‌شود؛ بنابراین ملاک، رعایت قانون، ضوابط سازمانی و حدود شرعی است.

وقت اداری، امانت کارکنان است

حجت‌الاسلام پیش‌قدم همچنین به ضرورت رعایت حقوق مردم در ساعات اداری اشاره کرد و گفت: انجام امور شخصی، پیگیری کارهای خانوادگی یا رسیدگی به امور مدرسه فرزندان در ساعات اداری، بدون استفاده و ثبت مرخصی، از نظر شرعی دارای اشکال است.

وی افزود: کارمندان در ساعات تعیین‌شده موظف هستند وقت خود را صرف انجام وظایف محوله کنند و استفاده از زمان اداری برای امور شخصی، در صورت نبود مجوز، می‌تواند موجب تضییع حقوق عمومی شود.

وی در پایان تأکید کرد: بیت‌المال امانتی الهی و متعلق به عموم مردم است و مسئولان و کارکنان باید با رعایت ضوابط قانونی و شرعی، در حفظ و حراست از آن کوشا باشند.