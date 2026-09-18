مرمت کاروانسرای جهانی فخرآباد بجستان آغاز شد

مهدی ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با سالروز ثبت جهانی «کاروانسراهای ایرانی» در فهرست میراث جهانی یونسکو، عملیات مرمت کاروانسرای جهانی فخرآباد در این شهرستان آغاز شد.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بجستان بیان کرد: این پروژه از محل اعتبارات ملی ابلاغ و تأمین اعتبار شده و عملیات اجرایی آن به مدت دو ماه ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: استحکامبخشی پی بنا، تعویض آجرهای فرسوده، بندکشی نما و اجرای رخبام کاروانسرا از مهمترین اقدامات پیشبینیشده در این مرحله است.
ذوالفقاری تصریح کرد: این عملیات با هدف حفاظت از بنا و رفع آسیبهای موجود و مطابق ضوابط فنی مرمت آثار تاریخی انجام میشود.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بجستان با اشاره به وجود هشت کاروانسرا در این شهرستان اظهار کرد: تعدد این بناها، بیانگر جایگاه منطقه در مسیرهای تاریخی تجاری، زیارتی و ارتباطی است؛ مسیری که در گذشته محل تردد کاروانهای تجاری، زائران و مسافران بوده و کاروانسراها نقش مهمی در تأمین نیازهای این سفرها داشتهاند.
وی یاد آور شد: ثبت «کاروانسراهای ایرانی» در سال ۲۰۲۳ میلادی (۱۴۰۲ هجری شمسی) شامل ۵۴ کاروانسرا از ۲۴ استان کشور بود که کاروانسرای فخرآباد بجستان نیز یکی از ۷ کاروانسرای جهانی خراسان رضوی در این پرونده است.
ذوالفقاری همچنین از تهیه و ابلاغ طرح محوطهسازی پیشخوان کاروانسرای فخرآباد خبر داد و گفت: اجرای این طرح در ادامه اقدامات حفاظتی، به ساماندهی فضای پیرامونی و ارتقای شرایط بازدید از این اثر کمک خواهد کرد.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بجستان افزود: آغاز مرمت فخرآباد در سالروز ثبت جهانی کاروانسراهای ایران، در کنار اجرای طرح ساماندهی پیشخوان، گامی برای حفاظت و معرفی یکی از آثار شاخص تاریخی بجستان و ظرفیتهای گردشگری این شهرستان به شمار میرود.
نظر شما