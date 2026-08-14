هشدار امام جمعه رشت به دولت درباره افزایش قیمت بنزین؛ مراقب فقرا باشید

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رسول فلاحتی در خطبههای نماز جمعه این شهر با توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، به ادامه سلسله مباحث «حقوق معنوی» پرداخت و با اشاره به وظایف حاکم اسلامی، اظهار کرد: یکی از مهمترین وظایف مدیران ارشد جامعه، جلوگیری از معصیتهای اجتماعی و علنی است که موجب اشاعه فساد و هنجارشکنی میشود.
وی با تبیین دو شیوه رفتاری و گفتاری در برخورد با معاصی، افزود: در مواجهه با گناهکاران عمدی و معاند، باید از خود گناه و نیز از گناهکار اعلام بیزاری کرد و اینگونه نیست که تنها از معصیت انتزاعی اعلام انزجار کنیم، چرا که معصیت بدون فاعل انسانی تحقق نمییابد.
امام جمعه رشت با استناد به آیه ۴۱ سوره حج، اقامه نماز، پرداخت زکات، امر به معروف و نهی از منکر را ارکان نظام تمدنی اسلام برشمرد و تصریح کرد: نباید در جامعه اسلامی اجازه داده شود که ولنگاری و بیبندوباری ترویج پیدا کند.
آیتالله فلاحتی در ادامه خطبههای خود، با گرامیداشت سالروز هجرت پیامبر اکرم (ص) از مکه به مدینه و تبریک این ایام به امت اسلامی، گفت: دوشنبه ۲۶ مرداد، سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی است و ما درود میفرستیم بر این مردان و زنان بزرگواری که در دوران اسارت، عزت آفریدند.
دولت فرانسه یدککش آمریکا است
وی همچنین با اشاره به سوم خرداد ۱۳۴۲ و جدایی بحرین از ایران، تأکید کرد: بحرین جزو لاینفک کشور ایران است و ملت قدرتمند ایران، روزی این شهر را به خاک اصلی خود بازخواهد گرداند.
امام جمعه رشت با محکومیت کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، گفت: آمریکاییها و انگلیسیها با این کودتا، مصدق را کنار زدند و شاه فراری را دوباره بر گرده ملت سوار کردند و پدیده شوم کشف حجاب را به جامعه ایرانی تحمیل کردند که تا امروز آثار آن باقی است.
آیتالله فلاحتی با اشاره به جنایتهای تاریخی آمریکا علیه ایران، تصریح کرد: آمریکا از همان کودتای ۲۸ مرداد، جنایت خود را آغاز کرد و ۶۰ هزار آمریکایی در ایران به غارت سرمایههای ملی پرداختند. امروز نیز اگر دانشجویان انقلابی لانه جاسوسی را تسخیر کردند، به حق بود و امام خمینی (ره) از آن به عنوان «انقلاب دوم» یاد کرد.
وی در ادامه با حمله تند به دولت فرانسه، افزود: دولت فرانسه که یدککش آمریکا است، جرات نمیکند درباره شهادت کودکان فلسطینی و لبنانی لب به اعتراض بگشاید، اما مدعی حقوق بشر در ایران است. خاک عالم بر سر این دولت تهیمغز!
تمجید از مقاومت یمن و هشدار درباره بنزین
نماینده ولیفقیه در گیلان با تمجید از مقاومت یمن در برابر آلسعود، گفت: یمن قهرمان، آلسعود را به خوبی ادب میکند و انشاالله دیگر جرات تعرض به مردان و زنان شجاع یمنی را نخواهند داشت.
وی در پایان با اشاره به افزایش احتمالی قیمت بنزین، از دولتمردان خواست که در این زمینه به طبقات مستمند و محروم جامعه آسیب نرسد و تأکید کرد: کشوری مانند ایران در مصرف انرژی بهینه عمل نمیکند و باید مصرف را بهینهسازی کرد، اما افزایش قیمت نباید بر دوش فقرا سنگینی کند.
نظر شما