آیت الله فلاحتی: انسجام میان مردم و نظام از معجزات الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی در خطبه های این هفته نماز جمعه رشت با اشاره به وظایف حاکم اسلامی، گفت: جامعه اسلامی باید محیطی فراهم کند که نوجوانان، جوانان و همه افراد مکلف بتوانند در بستر صالح رشد معنوی پیدا کنند. اگر ساختار جامعه به‌گونه‌ای باشد که انسان صالح نتواند شکوفا شود، همه مدیران و متولیان مسئول‌اند.

وی با بیان اینکه تعامل با اهل معصیت دو بخش رفتاری و گفتاری دارد، افزود: در رفتار، نخستین اصل این است که مدیران و مؤمنان نباید کاری کنند که گناهکار تشویق شود. در روایات آمده است که مؤمن باید نسبت به گناه و گناهکار حالت نفرت درونی داشته باشد و با چهره درهم‌کشیده با او مواجه شود تا رضای الهی حاصل گردد.

امام‌جمعه رشت با اشاره به آیات قرآن گفت: اگر گناهکار معاند است و دانسته معصیت می‌کند، جامعه باید با او برخورد بازدارنده داشته باشد. خداوند می‌فرماید وقتی اهل باطل درباره آیات الهی جدل می‌کنند، از آنان روی برگردانید.

آیت‌الله فلاحتی با اشاره به ۲۳ خرداد ۱۳۵۹، سالروز فرمان امام خمینی(ره) برای تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی، اظهار کرد: با وجود گذشت سال‌ها، هنوز آن‌گونه که انتظار جامعه اسلامی بوده، اهداف فرهنگی انقلاب محقق نشده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی باید بیش از پیش به فرهنگ عمومی توجه کند.

وی با یادآوری شهادت بخارایی، امانی، هرندی و نیک‌نژاد گفت: این شهدا در برابر استکبار جهانی، به‌ویژه آمریکا، ایستادند و نامشان در تاریخ ماندگار است.

امام‌جمعه رشت با اشاره به ۲۷ خرداد، دوم محرم و زمان ورود امام حسین(ع) به کربلا، افزود: امر به معروف و نهی از منکر از اولیات حکومت اسلامی است، اما امروز متأسفانه به بوته فراموشی سپرده شده و حتی گاهی برای بازدارندگی از منکر، مانع‌تراشی می‌شود.

وی همچنین تشکیل دانشگاه آزاد در سال ۱۳۶۱ به فرمان امام را از برکات نظام دانست.

تحولات منطقه و اقتدار جبهه مقاومت

آیت‌الله فلاحتی با اشاره به تحولات اخیر منطقه گفت: جبهه مقاومت شامل حشدالشعبی، انصارالله، حزب‌الله و جمهوری اسلامی ایران در کنار هم عمل کرده‌اند. حمله اخیر رژیم صهیونیستی به لبنان با پاسخ موشکی جمهوری اسلامی همراه شد و این برای صهیونیست‌ها بسیار سنگین بود.

وی افزود: انصارالله باب‌المندب را بست و برخی مراکز مهم دشمن هدف قرار گرفت. جمهوری اسلامی نیز برخی مراکز تولیدی رژیم صهیونیستی را زد تا نشان دهد در دفاع از مقاومت تردید ندارد.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با اشاره به اظهارات اخیر دونالد ترامپ گفت: ترامپ در ماه‌های اخیر بارها سخنان خلاف واقع گفته است. آمریکا ۶۰۰ پهپاد و ۱۸ هزار نیرو در کشورهای عربی مستقر کرده، اما اگر کوچک‌ترین خطایی کنند، منطقه برایشان به گورستان تبدیل خواهد شد.

وی تأکید کرد: آمریکایی‌ها نه توان پرداخت اموال بلوکه‌شده ایران را دارند و نه قصد صلح واقعی. هدف آنها گرفتن امتیازهای بیشتر است.

آیت‌الله فلاحتی با اشاره به وضعیت رژیم صهیونیستی گفت: این رژیم که سال‌ها برای گسترش جغرافیا می‌جنگید، امروز برای بقا می‌جنگد. مانند حیوانی زخمی است که از هر طرف حمله می‌کند.

وی افزود: جمهوری اسلامی با رهبری حکیمانه حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای(مدظله‌العالی) تصمیم‌های راهبردی و پربرکتی اتخاذ کرده که ایران را به کشوری محبوب و قدرتمند تبدیل کرده است.

امام‌جمعه رشت در پایان گفت: انسجام میان مردم و نظام، از معجزات الهی است. این وحدت را باید حفظ کرد تا کشور در مسیر عزت و اقتدار باقی بماند.