به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن دهشیری در خطبههای نمازجمعه اردستان اظهار کرد: در آستانه ولادت با سعادت امام حسن عسکری (ع) قرار داریم؛ امام بزرگواری که با وجود قرار داشتن در حصر و تحت نظر بودن و تحمل شرایط سخت، از هدایت امت اسلام و شیعیان غافل نبود و به شبهات پاسخ میداد و نسبت به ساماندهی امور اقتصادی و معنوی شیعیان توجه ویژه داشت.
وی افزود: در زمان امام حسن عسکری (ع) فردی به نام اسحاق کندی که به عنوان فیلسوف شناخته میشد، کتابی با عنوان «تناقضات قرآن» مینوشت و مدعی بود در آیات قرآن تناقض وجود دارد. امام (ع) برای پاسخ به این شبهه، فردی را راهنمایی کرد تا در جلسه او حضور پیدا کند و پرسشی درباره برداشت وی از آیات قرآن مطرح کند.
امامجمعه اردستان خاطرنشان کرد: آن فرد از اسحاق کندی پرسید اگر خداوند در روز قیامت بفرماید منظور من از این آیه و آن آیه چیزی نبوده که تو برداشت کردهای، چه پاسخی خواهی داشت؟ اسحاق کندی ابتدا پرسید این سؤال را چه کسی به او آموخته است و هنگامی که نام امام حسن عسکری (ع) را شنید، گفت تاکنون کسی چنین پرسشی را از او مطرح نکرده بود و همین نکته موجب شد نوشتههای خود را پاره کرده و از ادامه آن صرفنظر کند.
دهشیری تصریح کرد: این ماجرا نشان میدهد که امام حسن عسکری (ع) با وجود محدودیتها و فشارهای موجود، از هدایت جامعه و پاسخگویی به شبهات غافل نبود و برای هدایت فکری و معنوی شیعیان تلاش میکرد.
وی بیان کرد: در هشتم ربیعالاول سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) را داشتیم و ایشان با وجود عمر کوتاه، که بیش از ۲۸ سال نبود، افتخار بزرگی برای شیعه به شمار میرود و امروز ما مفتخریم که فرزند گرامی ایشان، حضرت مهدی (عج)، امام و پیشوای ماست.
امامجمعه اردستان یادآور شد: در دهم ربیعالثانی نیز سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه (س) را داریم؛ بانویی که مقام و منزلت بالایی دارد و از ایشان به عنوان «فاطمه کوچک» یاد شده است. ایشان از نظر علم، عفت، خویشتنداری و حضور در میدان مبارزه با طاغوت، شباهتهای بسیاری به حضرت فاطمه زهرا (س) داشتند.
دهشیری اضافه کرد: امیدواریم با زیارت قبر شریف حضرت معصومه (س)، به شفاعت این بانوی بزرگوار نائل شویم. در زیارتنامهای که از امام رضا (ع) نقل شده، درباره مقام حضرت معصومه (س) آمده است که ایشان در نزد خداوند دارای شأن و مقام ویژهای هستند. سالروز وفات این بانوی گرامی را به محضر امام زمان (عج)، شیعیان و همه ارادتمندان اهلبیت (ع) تسلیت عرض میکنیم.
وی تاکید کرد: خداوند متعال در قرآن وعده داده است که «إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ» و امروز نمونههایی از تحقق این وعده الهی را میتوان مشاهده کرد. سرزمین یمن از جمله نمونههایی است که به تعبیر برخی، نمایشگاه تحقق وعده الهی است.
وی افزود: یمن سرزمین شخصیتهای بزرگی همچون اویس قرنی و حارث همدانی است و حضرت امیرالمؤمنین (ع) و مالک اشتر نیز با یمن ارتباط داشتند. امروز نیز مردم یمن با وجود سالها جنگ و محاصره، مقاومت خود را حفظ کردهاند و از آرمانهای خود دفاع میکنند.
امامجمعه اردستان خاطرنشان کرد: مردم یمن با الهامگیری از انقلاب اسلامی و با بهرهگیری از تجربیات و آموزشهای مختلف، توانستهاند در برابر دشمنان خود ایستادگی کنند و در تحولات منطقه نقشآفرین باشند.
دهشیری تصریح کرد: مردم یمن در برابر فشارها و حملات مقاومت کردهاند و امروز توانستهاند بر بخش مهمی از تحولات منطقه و مسیرهای راهبردی اثرگذار باشند. این مقاومت موجب خشم دشمنان اسلام شده، اما وجدانهای بیدار مردم جهان از ایستادگی مردم یمن حمایت میکنند.
وی بیان کرد: اخیراً ادعاهایی درباره حمله یمنیها به مکه مطرح شد که رهبران یمن آن را از دروغهای آشکار دانستند و تأکید کردند که مکه و مقدسات اسلامی برای آنان محترم است. سخنگویان انصارالله نیز با اشاره به رفتارهای گذشته ائتلاف سعودی، این ادعاها را رد کردند.
امامجمعه اردستان یادآور شد: حفظ ثبات قدم و یاری خداوند برای مردم یمن و جبهه مقاومت، افتخاری برای مسلمانان است و ما برای پیروزی رزمندگان اسلام در جبهههای مختلف دعا میکنیم.
دهشیری اضافه کرد: در آستانه هفته دفاع مقدس قرار داریم و ۳۱ شهریور یادآور حمله همهجانبه رژیم بعث عراق با پشتیبانی کشورهای مختلف به جمهوری اسلامی ایران است؛ جنگی که هشت سال ادامه یافت و مردم ایران در برابر آن ایستادگی کردند و اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک کشور تجزیه شود.
وی تاکید کرد: این جنگ با اهدافی از جمله مقابله با انقلاب اسلامی، مقابله با اسلام انقلابی، تجزیه ایران و حمایت از رژیم صهیونیستی دنبال شد، اما هیچیک از این اهداف محقق نشد و به برکت حضور رزمندگان، بسیجیان، ارتشیان و سپاهیان، دشمن نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند.
وی افزود: در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاهها نیز قرار داریم و آموزش و پرورش باید مسئولیت اصلی خود یعنی تعلیم و تربیت را جدی بگیرد و در کنار آن، فرزندان این آب و خاک را نسبت به توطئههای دشمنان آگاه کند تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرند.
امامجمعه اردستان خاطرنشان کرد: دشمنان ممکن است در مدارس، دانشگاهها و خیابانها به دنبال ایجاد فتنه و سوءاستفاده از جوانان باشند و لازم است مدیران مدارس، معلمان و مربیان مراقب باشند تا دانشآموزان و جوانان در دام دشمنان گرفتار نشوند.
دهشیری تصریح کرد: نیروهای امنیتی، اطلاعاتی، انتظامی، بسیج و سایر دستگاههای مسئول نیز باید هوشیار باشند و تحرکات دشمنان را رصد کنند تا از امنیت و آرامش جامعه صیانت شود.
وی بیان کرد: در شرایط کنونی نیز شمار زیادی از مردم برای دفاع از انقلاب اسلامی اعلام آمادگی کردهاند و دشمنان بدانند که مردم اجازه جولان به دشمنان و فتنهگران نخواهند داد و به تعبیر مردم، زمستان سپری خواهد شد و روسیاهی برای بدخواهان باقی خواهد ماند.
امامجمعه اردستان یادآور شد: در پایان به موضوعی با عنوان «تلنگر» اشاره میکنم؛ هر مسئولی که مسئولیت میپذیرد، علاقه دارد آثار ماندگاری از خود بر جای بگذارد و آن مسئولی موفق است که طرحی را اجرا کند که به نفع مردم باشد.
دهشیری اضافه کرد: از شهرداران محترم برای طراحی و احداث پارک بانوان تشکر میکنیم، اما این پارک به دلیل موقعیت مکانی و شرایط موجود، مکان مناسبی برای بانوان نیست و امیدواریم با تغییراتی در حصاربندی و فضای آن، امکان استفاده عمومیتر از این مجموعه فراهم شود.
وی تاکید کرد: پیشنهاد میشود این مجموعه به «پارک خانواده» تبدیل شود و امکانات رفاهی مناسبی در آن ایجاد شود تا هم خانوادههای شهر و هم مسافرانی که وارد اردستان میشوند بتوانند از آن استفاده کنند و مکانی مناسب برای استراحت و تفریح داشته باشند.
وی یادآور شد: بانوان نیمی از جامعه هستند و حضور آنان در بسیاری از عرصهها پررنگ است، بنابراین لازم است در میانه شهر نیز فضای مناسبی برای بانوان در نظر گرفته شود که حریم آن حفظ شده و بانوان بتوانند با آسودگی به ورزش و تفریح بپردازند.
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