امام جمعه دیواندره: تربیت صحیح فرزندان به معنای ساختن جامعه آینده است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جلال مرادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دیواندره اظهار کرد: تربیت فرزند در نگاه اسلامی تنها یک مسئولیت اجتماعی نیست، بلکه وظیفه‌ای الهی است و خانواده‌ها در قبال چگونگی پرورش فکری، اخلاقی و رفتاری فرزندان خود مسئول هستند.

وی افزود: جامعه فردا در اختیار کودکان امروز قرار خواهد گرفت و اگر نسل جدید به شکل صحیح تربیت شود، می‌توان انتظار جامعه‌ای سالم و برخوردار از نظم و اخلاق را داشت.

امام جمعه دیواندره ادامه داد: بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی می‌تواند ریشه در بی‌توجهی به تربیت صحیح داشته باشد، بنابراین خانواده‌ها نباید این موضوع را به حال خود رها کنند.

ماموستا مرادی با اشاره به آموزه‌های اسلامی در زمینه تربیت فرزند گفت: در منابع دینی بر توجه به مراحل مختلف رشد کودک تأکید شده و تربیت باید متناسب با سن، نیاز و شرایط اجتماعی و محیطی فرزندان باشد.

تربیت فرزند از بازی تا مشاوره

وی با تشریح الگوی سه دوره هفت‌ساله تربیت فرزندان عنوان کرد: هفت سال نخست زندگی، دوران بازی، محبت و ایجاد احساس امنیت برای کودک است و والدین باید در این مرحله فضای مناسبی برای رشد طبیعی او فراهم کنند.

امام جمعه دیواندره اضافه کرد: در هفت سال دوم، فرزند آمادگی بیشتری برای فراگیری آموزش، آداب اجتماعی و مفاهیم دینی پیدا می‌کند و والدین باید در کنار آموزش، به شکل‌گیری شخصیت اخلاقی و اجتماعی او توجه داشته باشند.

وی مرحله سوم را دوره نوجوانی و جوانی دانست و گفت: در این دوره لازم است والدین بیش از گذشته در نقش دوست و مشاور فرزند ظاهر شوند، به او مسئولیت بدهند و در تصمیم‌گیری‌ها از ظرفیت فکری او استفاده کنند.

ماموستا مرادی با تأکید بر نقش محبت در تربیت کودکان بیان کرد: برخورد محبت‌آمیز، احترام به شخصیت کودک، رفتار عادلانه میان فرزندان و ایجاد رابطه مبتنی بر اعتماد از اصول مهم تربیتی است.

وی افزود: والدین تنها با توصیه و گفتار نمی‌توانند فرزندان خود را تربیت کنند، بلکه رفتار آنها نیز باید الگوی عملی برای کودکان باشد؛ چراکه فرزند بسیاری از رفتارهای خود را از بزرگ‌ترهای خانواده می‌آموزد.

امام جمعه دیواندره همچنین توجه به فطرت، کنجکاوی و روحیه پرسشگری کودکان را ضروری دانست و گفت: والدین باید زمینه رشد این ویژگی‌ها را فراهم کنند و پرسش‌های کودکان را به فرصتی برای آموزش و شناخت بهتر جهان تبدیل کنند.

تربیت دینی با نیازهای نسل جدید همراه باشد

ماموستا مرادی با بیان اینکه شیوه آموزش باید با شرایط روز هماهنگ باشد، تصریح کرد: نمی‌توان فرزندان امروز را بدون توجه به تفاوت‌های زمانی و اجتماعی، با همان روش‌های نسل‌های گذشته تربیت کرد.

وی خاطرنشان کرد: در کنار آموزش مفاهیم دینی، باید نیازهای جسمی، عاطفی و روانی کودک مورد توجه قرار گیرد و مهارت‌هایی مانند برقراری ارتباط، کنترل خشم، حل مسئله و مسئولیت‌پذیری نیز به فرزندان آموزش داده شود.

امام جمعه دیواندره تأکید کرد: میان آموزه‌های اسلامی و اصول تربیتی مورد تأکید روانشناسی، نقاط مشترکی از جمله محبت، احترام، الگوسازی و آموزش ارزش‌های اخلاقی وجود دارد و توجه همزمان به این موارد می‌تواند به تربیت نسلی سالم کمک کند.

وی در ادامه با انتقاد از والدینی که سلامت جسمی فرزندان را جدی می‌گیرند اما نسبت به سلامت فکری و اخلاقی آنان حساسیت کمتری دارند، گفت: همان‌گونه که خانواده‌ها کودک را از خطراتی مانند آتش، چاقو یا مصرف مواد آسیب‌زا دور می‌کنند، باید نسبت به آسیب‌های فکری، اخلاقی و اجتماعی نیز مراقبت لازم را داشته باشند.

ماموستا مرادی افزود: مراقبت از فرزندان تنها به تأمین نیازهای مادی و جسمانی محدود نمی‌شود و خانواده باید نسبت به محیط تربیتی، دوستان، رفتار و باورهای فرزند خود نیز مسئولانه عمل کند.

وی با تأکید بر اینکه تربیت صحیح باید از سال‌های نخست زندگی آغاز شود، اظهار کرد: والدین نباید تربیت فرزندان را به مدرسه یا سایر نهادها واگذار کنند، بلکه خانواده نخستین و مهم‌ترین محیط شکل‌گیری شخصیت کودک است.

تربیت صحیح سرمایه‌گذاری برای آینده

امام جمعه دیواندره در بخش پایانی سخنان خود گفت: تربیت درست فرزندان در حقیقت سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه است و هر اندازه خانواده‌ها و نهادهای آموزشی در این زمینه مسئولانه‌تر عمل کنند، جامعه در آینده با مشکلات و آسیب‌های کمتری مواجه خواهد بود.

ماموستا مرادی خاطرنشان کرد: مسئولیت والدین در قبال فرزندان تنها مربوط به دوران کودکی نیست و آثار تربیت آنان در زندگی فردی و اجتماعی فرزندان و در نهایت در سرنوشت جامعه نمایان خواهد شد.