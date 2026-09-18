خیابان جدید بندرعباس به نام « شهدای ناو دنا» مزین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نوبانی شهردار بندرعباس در آیین افتتاح نامگذاری این خیابان که با حضور جمعی از مسوولان و شهروندان بندرعباسی برگزار شد، اظهار کرد: نامگذاری یکی از خیابانهای این شهر به نام این شهدای گرانقدر، اقدامی برای ماندگار کردن یاد و خاطره آنها و ادای احترام به خانوادههای شان است.
وی افزود : خانوادههای شهدا سرمایههای ارزشمند جامعه هستند و مدیریت شهری خود را موظف میداند در حد توان برای حفظ نام و یاد فرزندان و همسران شهدا در فضای شهری اقدام کند.
نوبانی گفت: این شهدا از خود گذشتند تا مردم بتوانند در آرامش زندگی و خدمت کنند و امروز وظیفه ماست که یاد و نام آنان را زنده نگه داریم و قدردان خانوادههایشان باشیم.
شهردار بندرعباس با قدردانی از خانواده شهدای ناو دنا ادامه داد: اگر تاکنون نتوانستهایم آنگونه که شایسته است برای خانوادههای معظم شهدا کاری انجام دهیم، از این بابت شرمنده هستیم و امیدواریم در ادامه مسیر بتوانیم خدمات و اقدامات شایستهتری برای این عزیزان انجام دهیم.
نوبانی همچنین از تلاش نیروهای عمرانی، زیباسازی و خدمات شهری شهرداری بندرعباس برای آمادهسازی این پروژه قدردانی کرد و گفت: اجرای چنین طرحهایی حاصل تلاش مجموعههای مختلف شهرداری است و از همه نیروهایی که به صورت شبانهروزی برای آمادهسازی این خیابان فعالیت کردند، تشکر میکنم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد پنجساله شهرداری بندرعباس اشاره کرد و گفت: در این دوره با همراهی اعضای شورای اسلامی شهر تلاش شد طرحها و پروژههای مختلفی در نقاط گوناگون بندرعباس اجرا شود و بخش قابل توجهی از نتایج این اقدامات برای مردم قابل مشاهده است.
شهردار بندرعباس افزود: در این مدت چهار تقاطع غیرهمسطح به بهرهبرداری رسیده و چند پروژه دیگر نیز در حال اجرا یا در آستانه افتتاح است؛ همچنین نزدیک به ۳۰ پارک در نقاط مختلف شهر احداث یا توسعه یافته و در حوزههایی همچون فضاهای ورزشی، مبلمان شهری، هوشمندسازی و استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی در بخشهای نرمافزاری شهرداری نیز اقداماتی انجام شده است.
نوبانی با قدردانی از حمایت استاندار هرمزگان، اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران و کارکنان شهرداری خاطرنشان کرد: تداوم این همکاریها میتواند زمینه اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی بیشتر و توسعه زیرساختهای شهری بندرعباس را فراهم کند.
نظر شما