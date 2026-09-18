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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹

خیابان جدید بندرعباس به نام « شهدای ناو دنا» مزین شد

خیابان جدید بندرعباس به نام « شهدای ناو دنا» مزین شد

بندرعباس- یکی از خیابان های جدید شهر بندرعباس با برگزاری آیین ویژه ای در راستای ارج نهادن به مقام شامخ شهدا به نام خیابان «شهدای ناو دنا» نامگذاری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نوبانی شهردار بندرعباس در آیین افتتاح نامگذاری این خیابان که با حضور جمعی از مسوولان و شهروندان بندرعباسی برگزار شد، اظهار کرد: نامگذاری یکی از خیابان‌های این شهر به نام این شهدای گرانقدر، اقدامی برای ماندگار کردن یاد و خاطره آنها و ادای احترام به خانواده‌های شان است.

وی افزود : خانواده‌های شهدا سرمایه‌های ارزشمند جامعه هستند و مدیریت شهری خود را موظف می‌داند در حد توان برای حفظ نام و یاد فرزندان و همسران شهدا در فضای شهری اقدام کند.

نوبانی گفت: این شهدا از خود گذشتند تا مردم بتوانند در آرامش زندگی و خدمت کنند و امروز وظیفه ماست که یاد و نام آنان را زنده نگه داریم و قدردان خانواده‌هایشان باشیم.

شهردار بندرعباس با قدردانی از خانواده شهدای ناو دنا ادامه داد: اگر تاکنون نتوانسته‌ایم آن‌گونه که شایسته است برای خانواده‌های معظم شهدا کاری انجام دهیم، از این بابت شرمنده هستیم و امیدواریم در ادامه مسیر بتوانیم خدمات و اقدامات شایسته‌تری برای این عزیزان انجام دهیم.

نوبانی همچنین از تلاش نیروهای عمرانی، زیباسازی و خدمات شهری شهرداری بندرعباس برای آماده‌سازی این پروژه قدردانی کرد و گفت: اجرای چنین طرح‌هایی حاصل تلاش مجموعه‌های مختلف شهرداری است و از همه نیروهایی که به صورت شبانه‌روزی برای آماده‌سازی این خیابان فعالیت کردند، تشکر می‌کنم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد پنج‌ساله شهرداری بندرعباس اشاره کرد و گفت: در این دوره با همراهی اعضای شورای اسلامی شهر تلاش شد طرح‌ها و پروژه‌های مختلفی در نقاط گوناگون بندرعباس اجرا شود و بخش قابل توجهی از نتایج این اقدامات برای مردم قابل مشاهده است.

شهردار بندرعباس افزود: در این مدت چهار تقاطع غیرهمسطح به بهره‌برداری رسیده و چند پروژه دیگر نیز در حال اجرا یا در آستانه افتتاح است؛ همچنین نزدیک به ۳۰ پارک در نقاط مختلف شهر احداث یا توسعه یافته و در حوزه‌هایی همچون فضاهای ورزشی، مبلمان شهری، هوشمندسازی و استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی در بخش‌های نرم‌افزاری شهرداری نیز اقداماتی انجام شده است.

نوبانی با قدردانی از حمایت استاندار هرمزگان، اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران و کارکنان شهرداری خاطرنشان کرد: تداوم این همکاری‌ها می‌تواند زمینه اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی بیشتر و توسعه زیرساخت‌های شهری بندرعباس را فراهم کند.

کد مطلب 6950664

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