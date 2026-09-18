آیت الله دری: محور مقاومت مظهر اقتدار و وحدت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه اراک اظهار کرد: تأخیر در سن ازدواج از چالش‌های اساسی جامعه است و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی به دنبال دارد؛ ازاین‌رو دولت و خیران باید با هم‌افزایی و رفع موانع، زمینه ازدواج جوانان و تشکیل خانواده را تسهیل کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی افزود: تغییر سیاست جمعیتی کشورهای مواجه با سالمندی، ضرورت بازنگری در الگوهای گذشته و برنامه‌ریزی واقع‌بینانه برای جبران کاهش نرخ باروری و حفظ توانمندی‌های ملی را نشان می‌دهد.

آیت الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: شاخص‌های جمعیتی استان مرکزی نامطلوب است و کاهش ازدواج و زاد و ولد، آینده نیروی انسانی را تهدید می‌کند؛ چراکه تداوم توسعه اقتصادی، صنعتی و کشاورزی به نیروی انسانی جوان و کارآمد وابسته است.

وی ادامه داد: تسهیل ازدواج در سن مناسب و حمایت از تشکیل خانواده، راهکار اساسی مقابله با بحران جمعیت است و باید با نگاهی واقع‌بینانه به زندگی مشترک، از تأخیر غیرضروری در ازدواج پرهیز کرد.

خطیب جمعه اراک تاکید کرد: متولیان باید با کاهش بروکراسی و تسهیل ازدواج، زمینه تشکیل خانواده و جوانی جمعیت را فراهم کنند و اشتغال و معیشت در کنار ازدواج و فرزندآوری باید همزمان مورد توجه قرار گیرد تا میان توسعه ملی و پویایی جمعیت توازن برقرار شود.

وی افزود: دشمنان نظام اسلامی با نقض مکرر تعهدات و پیمان‌ها درصدد تضعیف ملت‌ها هستند، اما جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر وحدت و اقتدار ملی، در صیانت از منافع، عزت و آرمان‌های خود هیچ‌گونه عقب‌نشینی نخواهد کرد.

آیت الله دری نجف‌آبادی بیان کرد: دشمنان با حاشیه‌سازی و سرگرم‌کردن افکار عمومی، درصدد تداوم شرارت هستند، اما ملت ایران با بصیرت و آمادگی، هرگونه تعدی را رصد و با آن مقابله می‌کند.

وی گفت: محور مقاومت، نماد اقتدار و وحدت ملی و ادامه‌دهنده مسیر امام راحل و رهبر معظم انقلاب است و حضور آگاهانه مردم مرکزی، پشتوانه نظام و پاسخی قاطع به تفرقه‌افکنی بدخواهان خواهد بود.