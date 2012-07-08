به گزارش خبرنگار مهر، این پرسش مطرح است که صرف کار در یک مجموعه و نهاد می‌تواند مجوزی برای استفاده اندک از بیت‌المال را بدهد.

اینکه استفاده از بیت‌المال ولو به میزان اندک به لحاظ شرعی چه حکمی دارد را خبرنگار مهر در استفتایی از دفتر مقام معظم رهبری جویا شده که در ادامه از نظر می‌گذرد.



پرسش: برخی از افراد از اموال دولتی استفاده شخصی می کنند و استدلال آنها گاهاً این است که تا اندازه‌ای به سبب کار کردن در آن مجموعه حق استفاده از اموال دولتی را دارند. به لحاظ شرعی استفاده شخصی از اموال دولتی ولو به میزان اندک چه حکمی دارد؟



پاسخ: استفاده کارمندان از امکانات بیت المال در ساعات رسمى کار به مقدار متعارفى که مورد ضرورت و نیاز است و شرایط کارى بیانگر اذن به کارمندان در این مقدار از استفاده است، اشکال ندارد و همچنین استفاده از امکانات بیت المال با اذن کسى که از نظر شرعى و قانونى حق اذن دارد، بدون اشکال است.