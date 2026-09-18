به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن ترابی ، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رباط کریم پیروزی‌های اخیر مجاهدین یمنی را کم از معجزه ندانست.

امام‌جمعه رباط‌کریم در ادامه اظهار کرد: پیروزی‌های برق‌آسای مجاهدین یمنی در هفته گذشته کم از معجزه ندارد و آمریکا و غربی‌ها از شکست و فرار سعودی‌ها و اماراتی‌ها ترسیده و به هراس افتاده‌اند.

وی افزود: تحولات یمن در هفته گذشته نشان داد همان‌گونه که سپر چندلایه قادر به دفاع از دولت‌های وابسته منطقه نیست، دولت‌های مزدور مجهز به سلاح‌های پیشرفته نیز قادر به حفظ منافع آمریکا و غرب در منطقه نیستند.

ترابی ادامه داد: آمریکا که پیش‌تر از مجاهدین یمن شکست خورده و ضربه شصت دلیرمردان شجاع یمنی را دیده بود، درخواست عربستان برای مقابله با انصارالله را رد کرد و حاضر نشد با مقاومت یمن شاخ به شاخ شود.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین دلیل پیروزی‌های مجاهدین یمن که به معجزه شبیه است، لطف و عنایت الهی است، گفت: فهم و درک چنین پیروزی و اعجازی جز در چارچوب لطف خدا و امداد غیبی او ممکن نیست و آنچه امروز در بیابان‌ها و سواحل یمن می‌گذرد، مصداق بارز آیه شریفه «وَکَانَ حَقًّا عَلَیۡنَا نَصۡرُ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ» است.

امام‌جمعه رباط‌کریم افزود: فتح‌الفتوح اخیر مجاهدین یمن نویدی است برای همه مسلمانان و مستضعفان جهان که به این یقین برسند که وعده صادق الهی تخلف‌ناپذیر است.

وی با اشاره به جنگ تحمیلی هشت‌ساله گفت: دشمن در این جنگ به دنبال تضعیف و تسخیر ایران بود، اما در عمل دفاع مقدس ایران را قوی و قدرتمند کرد، مردم را به صحنه کشاند، آنها را در صحنه نگه داشت و استعداد و خلاقیت جوانان را شکوفا کرد.

ترابی تصریح کرد: دفاع مقدس هشت‌ساله باعث شد تا ملت ایران بسیاری از ناممکن‌ها را ممکن کند؛ از همه قدرت‌های مادی قطع امید کرده و با اتکا به خدا و ایستادن روی پای خود پیشرفت کند.

وی خاطرنشان کرد: امروز دوران دفاع مقدس به الگویی موفق برای مقاومت در جغرافیایی فراتر از مرزهای ایران تبدیل شده و می‌توان گفت سنگ‌بنای محور مقاومت در دفاع مقدس هشت‌ساله گذاشته شد.

امام‌جمعه رباط‌کریم افزود: دوران هشت‌ساله دفاع مقدس الگویی از ایثار، فداکاری و شهادت‌طلبی بود که نتیجه آن را امروز در عرصه امنیت‌آفرینی و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور و موجودیت نظام اسلامی می‌بینیم.

وی با گرامیداشت سالروز شهادت حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله‌علیها) گفت: ایشان از جمله زنانی است که می‌توان ادعا کرد تالی‌تلو معصوم بود؛ آن حضرت در واقع بتول دوم و جلوه‌ای از وجود حضرت زهرا (س) بود و در طهارت نفس امتیازی خاص و بسیار والا داشت.