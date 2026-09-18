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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۰

گشت مشترک بازار لوازم‌التحریر در فارس کلید خورد

گشت مشترک بازار لوازم‌التحریر در فارس کلید خورد

شیراز- دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز فارس از آغاز پایش بازار لوازم‌التحریر با هدف مقابله با کالای قاچاق و تقلبی و حمایت از تولیدات داخلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز کهندل صبح جمعه در دومین جلسه کارگروه فرهنگی و تبلیغات کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان فارس، با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان داخلی، گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی و افزایش تقاضا برای لوازم‌التحریر، نظارت بر زنجیره تولید، تأمین و عرضه این کالاها با جدیت دنبال می‌شود.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان فارس از راه‌اندازی گشت‌های مشترک بازرسی در بازار استان خبر داد و افزود: این گشت‌ها با همکاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، اتحادیه‌های صنفی و واحدهای بازرسی، بازار عمده‌فروشی و خرده‌فروشی را به صورت جامع رصد خواهند کرد.

وی ادامه داد: شفاف‌سازی قیمت‌ها، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از عرضه لوازم‌التحریر قاچاق و تقلبی از مهم‌ترین اهداف این نظارت‌ها است.

کهندل همچنین بر جلوگیری از عرضه کالاهایی که مغایر با ارزش‌های دینی، اخلاقی و انقلاب اسلامی هستند تأکید کرد.

دعوت از خانواده‌ها برای خرید کالای ایرانی

وی با اشاره به نقش خانواده‌ها در حمایت از تولید داخلی گفت: دستگاه‌های فرهنگی، رسانه‌ها، روابط عمومی‌ها، شوراهای اسلامی، مساجد و تریبون‌های نماز جمعه باید با اطلاع‌رسانی مناسب، خانواده‌ها، دانش‌آموزان و دانشجویان را به استفاده از نوشت‌افزار ایرانی ترغیب کنند.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز فارس افزود: آگاهی‌بخشی درباره پیامدهای مصرف کالاهای قاچاق و بی‌کیفیت خارجی می‌تواند در اصلاح الگوی مصرف و تقویت تولیدکنندگان داخلی مؤثر باشد.

تبلیغات فرهنگی در کنار نظارت بازار

کهندل تولید محتوای رسانه‌ای، انتشار پوستر و کلیپ، استفاده از ظرفیت تلویزیون‌های شهری و برگزاری نمایشگاه‌های عرضه محصولات استاندارد ایرانی را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات با هدف تقویت بازار داخلی، حمایت از اشتغال و پشتیبانی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان دنبال می‌شود تا خانواده‌ها بتوانند مایحتاج تحصیلی فرزندان خود را از میان محصولات باکیفیت داخلی تأمین کنند.

کد مطلب 6950700

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