ماموستا کلشی نژاد:ترور علما نقشه مدون دشمنان برای حذف سنگرهای دین است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا مامد کلشی نژاد در خطبه های نماز جمعه اهل سنت ارومیه با محکومیت شدید ترور ناجوانمردانه ماموستا محمد نزهتی در پیرانشهر و مولوی محمد یوسف گرگیج در زاهدان، این جنایات را برنامهای مدون برای حذف مبلغان دینی و ایجاد رعب و وحشت در میان علمای امت» خواند و اظهار کرد: دشمنان با کشتن مبلغان نمیتوانند صدای حق را خاموش کنند، چرا که خون شهید، بذر بیداری در دل امت اسلامی میکارد.
وی با اشاره به جنایات اخیر در جنوب و غرب کشور ادامه داد: این جنایات نشان میدهد که دشمنان وحدت اسلامی برنامهای مدون برای حذف مبلغان دینی و ایجاد رعب و وحشت در میان علمای امت دارند.
ماموستا کلشی نژاد در تبیین چرایی هدف قرار گرفتن مبلغان دینی توسط دشمنان، تصریح کرد: مبلغان، سنگرهای دین خدا هستند و امت را به وحدت، تقوا و ایستادگی در برابر ظلم دعوت میکنند. دشمن میداند تا صدای اذان از منارهها بلند است و تا عالمی به مردم توحید میآموزد، نقشههای شوم آنان نقش بر آب خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه دشمنان سالهاست دریافتهاند نمیتوانند با قدرت نظامی نور اسلام را خاموش کنند، افزود: آنان به سلاح قدیمی شیطان متوسل شدهاند: «تفرقه بینداز و حکومت کن.» دشمنان میخواهند مسلمانان شیعه و سنی را به جان هم بیندازند و بلوچ، کرد، ترکمن و فارس را مقابل یکدیگر قرار دهند تا از اختلاف مذهبی، پلی برای تسلط بر سرزمینهای اسلامی بسازند.
امام جمعه اهل سنت ارومیه با استناد به آیات قرآن کریم از سورههای انعام و آلعمران، هشدار داد: کسانی که دین خود را پراکنده کردند و فرقهفرقه شدند، هیچگونه پیوندی با پیامبر (ص) ندارند و مسلمانان نباید مانند کسانی باشند که پس از آمدن دلایل روشن، اختلاف کردند.
ماموستا کلشی نژاد گروههای تروریستی را ابزار دشمنان برای اجرای این توطئه خواند و گفت: این گروهها که خود را مدافع حقوق اقوام معرفی میکنند، در عمل دستنشانده بیگانگان و دشمنان اسلام هستند و به نام قومیت، مذهب و حقوق بشر، کودکان، زنان، نیروهای امنیتی، علما و مردم بیگناه را میکشند. اینها میخواهند با جنایات خود، چهره اسلام را خدشهدار کنند و مسلمانان را مقابل یکدیگر قرار دهند.
امام جمعه اهل سنت ارومیه با اشاره به آیه ۱۶۹ سوره آلعمران تاکید کرد: شهادت مبلغان دینی نه پایان راه، بلکه آغاز حیاتی نوین است. خون شهید گرگیج، شهید نزهتی و دیگر شهدا، بذر بیداری در دل امت اسلامی خواهد کاشت و دشمن با کشتن مبلغان نمیتواند صدای حق را خاموش کند؛ چرا که صدای حق، صدای خداست و خدا زنده و جاوید است.
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