به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد باقری در خطبه‌های نماز جمعه امروز با اشاره به آثار ایمان در زندگی فردی و اجتماعی اظهار کرد: آرامش در خانواده‌های مؤمن بیشتر است و در چنین خانواده‌هایی کاهش آسیبهای اجتماعی را نیز شاهد هستیم.

امام جمعه موقت چناران بیان کرد: عنایات و برکات خداوند برای اهل ایمان بیشتر است، انسان مؤمن در مسیر دفاع از حق و مظلوم حرکت می‌کند و از تواناییها، امکانات و ظرفیتهای خود برای دفاع از اسلام و ارزشهای الهی بهره می‌گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت گسترش تقوا در سطح جامعه خاطرنشان کرد: تقوا نباید تنها یک امر فردی باشد بلکه باید به یک فرهنگ جمعی تبدیل شود و همه جامعه در مسیر تقوا حرکت کنند چرا که ایمان به‌تنهایی کافی نیست و این ایمان همراه با تقواست که انسان را به نقطه سعادت و کمال می‌رساند.

باقری تصریح کرد: سرمایه‌گذاری بر معنویت، زمینه‌ساز برکت و رونق اقتصادی است و همه ادیان الهی برای بهبود شرایط زندگی و وضعیت اقتصادی مردم تلاش کرده‌اند بنابراین هرگاه مردم و جامعه اهل تقوا باشند، آثار و برکات آن در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی نمایان خواهد شد.

امام جمعه موقت چناران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ۳۱ شهریور و آغاز جنگ تحمیلی هشت‌ساله علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: رهبر شهید، پنج راهبرد مهم دشمن را برشمردند و مقابله با اسلام انقلابی، مقابله با انقلاب اسلامی، تلاش برای تجزیه ایران اسلامی، جلوگیری از پیشرفت و سازندگی کشور و حفاظت از رژیم صهیونیستی عنوان شد.

وی ادامه داد: ملت ایران در عرصه تولید، پیشرفت و صنعت روی پای خود ایستاده است و با وجود فشارها و توطئه‌های دشمنان، مسیر پیشرفت کشور متوقف نشده و دشمنان می‌خواستند پرچم ایران برافراشته نباشد اما به لطف الهی ملت ایران توانست در مسیر اقتدار و پیشرفت حرکت کند.

باقری با تأکید بر تداوم حضور مردم در صحنه اظهار کرد: دشمنان باید بدانند این ملت در ادامه مسیر نیز ایستادگی خواهد کرد و توطئه‌های آنان را ناکام خواهد گذاشت و وحدت، انسجام و ایستادگی مردم از عوامل مهم اقتدار ایران اسلامی است.

امام جمعه موقت چناران با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه‌های هرمز و باب‌المندب گفت: این دو تنگه از مسیرهای بسیار مهم و راهبردی منطقه هستند و ظرفیت اثرگذاری قابل توجهی بر معادلات منطقه‌ای و منافع قدرت‌های مستکبر دارند.

وی با اشاره به فشارها و تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران افزود: دشمنان تلاش کردند با تحریم و فشار، ملت ایران را از مسیر خود بازدارند، اما مردم با مقاومت و ایستادگی، بسیاری از توطئه‌های آنان را خنثی کردند.

باقری در پایان با تأکید بر اهمیت حفظ عزت و حیثیت جمهوری اسلامی ایران گفت: ملت ایران همچنان در مسیر دفاع از عزت و اقتدار کشور ایستاده و وحدت و انسجام مردم، پشتوانه ادامه این مسیر خواهد بود.