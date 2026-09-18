به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حبیبالله شعبانی موثقی ظهر جمعه در خطبههای عبادی-سیاسی نماز جمعه این هفته همدان با دعوت خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: حقیقت و باطن حضور در نماز جمعه دستیابی به تقوا، پرهیز از محرمات و شبهات و توجه به حلال و حرام الهی است.
وی در ادامه تبیین جریان انحراف بنیاسرائیل در قرآن کریم به ماجرای گوسالهپرستی اشاره کرد و افزود: شرک به خدای متعال بالاترین معصیت و ظلم عظیم در عالم است و امتی که با مجاهدتهای حضرت موسی (ع) از ستم فرعون نجات یافته بود در یک آزمون بزرگ الهی مبتلا به بدترین نوع شرک و کفر شد.
نماینده ولی فقیه در استان همدان با اشاره به نقش حضرت هارون (ع) بهعنوان جانشین حضرت موسی (ع)، تصریح کرد: اگرچه در ظاهر ۱۲ هزار نفر بر توحید باقی ماندند و اکثریت جامعه دچار انحراف شدند اما حضرت هارون (ع) وظایف و رسالت الهی خود را بهطور کامل انجام داد.
آیتالله شعبانی موثقی با تاکید بر اینکه شکست یا پیروزی ظاهری ملاک ارزیابی مجاهدت انبیاء نیست به تلاشهای شبانهروزی حضرت نوح (ع) در طول ۹۵۰ سال و ایمان آوردن تنها ۸۰ نفر اشاره کرد و گفت: فعالان عرصه فرهنگ و تبلیغ نباید با عدم استقبال ظاهری دچار ناامیدی شوند چراکه پیامبران بزرگ الهی نیز گاهی بهدلیل عدم همراهی مردم و فراهم نبودن بسترها در ظاهر به موفقیت عددی دست نیافتند.
وی با استناد به آیات سوره مبارکه «طه» به تشریح اقدمات سهگانه حضرت هارون (ع) برای پیشگیری از انحراف امت پرداخت و ادامه داد: نخستین اقدام حضرت هارون (ع) هشدار درباره فتنه بودن جریان سامری بو و ادعای ایمان بدون ابتلای به آزمایشهای الهی پذیرفته نمیشود و فتنهها برای جداسازی راستگویان از مدعیان دروغین رخ میدهند.
امام جمعه همدان به جهاد تبیین و معرفتافزایی اشاره کرد و ادامه داد: حضرت هارون (ع) به مردم یادآوری کرد که پروردگار واقعی آنها خدای رحمانی است که نیل را شکافت، فرعون را غرق کرد و در بیابان بر آنها آب نازل فرمود.
وی در ادامه به تاکید بر اصل ولایت و تبعیت از جانشین حق اشاره کرد و اافزود: حضرت هارون (ع) شاکله نجات جامعه را تبعیت از رهبری و ولایت دانست و اعلام کرد تنها راه رهایی از انحراف اطاعت از جانشین مفترضالطاعه الهی است.
آیت الله شعبانی موثقی با هشدار درباره شیوههای جنگ روانی دشمنان گفت: دشمنان علاوه بر تلاش برای حذف فیزیکی رهبران الهی بهدنبال ترور شخصیت و تخریب جایگاه ولی خدا در جامعه هستند، تا جایی که در برخی نقلهای تاریخی انحرافی حتی ساخت گوساله را به دروغ به حضرت هارون (ع) نسبت دادند تا عقبه فکری امت را دچار تزلزل کنند.
وی با مطرح کردن گزینههای پیشروی حضرت هارون (ع) در برابر انحراف جامعه تاکید کرد: حضرت هارون (ع) راه سوم یعنی ماندن در بین امت و حفظ وحدت را انتخاب کرد.
نماینده ولی فقیه در استان همدان خاطرنشان کرد: اهمیت حفظ وحدت و انسجام امت به قدری بالا است که حضرت هارون (ع) برای جلوگیری از تفرقه داخلی تا زمان بازگشت حضرت موسی (ع) سکوت و مدارا کرد.
حفظ وحدت هرگز به معنای سکوت و عدم مطالبهگری نیست
وی یادآور شد: حفظ وحدت هرگز به معنای سکوت در برابر سامریها و عدم مطالبهگری نیست بلکه مطالبهگری، نقد و تبیین باید همواره حول محور حفظ انسجام و وحدت امت اسلامی انجام شود تا جامعه از آسیب فتنههای آخرالزمان در امان بماند.
آیت الله شعبانی موثقی در ادامه با تاکید بر لزوم رعایت تقوای سیاسی و تقوای اجتماعی تصریح کرد: همه ما بهویژه مسئولان، صاحبان تریبون و کسانی که سخنانشان در جامعه شنیده میشود و اثرگذار است، باید در تحلیلها، موضعگیریها و اظهارنظرها بر محور تقوا حرکت کنیم و اولین و آخرین توصیه همه انبیای الهی رعایت تقوا بوده و کسانی که در شرایط کنونی کشور اظهارنظر میکنند باید توصیه نماز جمعه را بشنوند و در گفتار و تحلیل خود تقوا را مراعات کنند.
وی با تشریح شیوههای همیشگی آمریکا برای توجیه تجاوز به کشورها گفت: این قدرت مستکبر پیش از جنگ چهل روزه یک برنامه رسانهای گسترده در سطح جهان آغاز کرد تا ذهنیت جامعه بینالمللی را همراه کند، اجماعسازی کند و عملکرد خود را توجیه کند؛ همانگونه که برای حمله به افغانستان جریان ۱۱ سپتامبر را راه انداختند برای حمله به عراق پرونده هستهای این کشور را مطرح کردند و در لیبی نیز همین مسیر را پیمودند.
امام جمعه همدان افزود: در مورد کشور ما نیز پیش از جنگ رمضان تبلیغات وسیعی در عرصه بینالمللی، اروپا، آمریکا و کشورهای شرق علیه ایران اسلامی راهاندازی و کشور ما بهعنوان یک «تهدید بینالمللی» معرفی و موضوع ساخت بمب اتم مطرح شد، همان موضوعی که رئیسجمهور نجس آمریکا نیز گاهی آن را تکرار میکند.
وی ادامه داد: دشمن پس از اغتشاشات دیماه نیز تبلیغ کرد که مردم در برابر حاکمیت ایستادهاند و جمهوری اسلامی را نمیخواهند شاهد آورد و آمار کشتههای کشور ما را به چند هزار نفر رساند و همه اینها مقدمهچینی برای حمله به کشور بود اما این بار یک استثنا اتفاق افتاد.
آیت الله شعبانی موثقی با استناد به نتایج یک نظرسنجی منتشرشده در شبکه ایکس در دوره جنگ رمضان گفت: مدتها تلاش کردند افکار عمومی را آماده کنند، ایران را تهدید معرفی کنند و انشقاق میان ملت و دولت را در جهان نشان دهند اما واقعیت چیز دیگری بود.
وی افزود: در این نظرسنجی کاربران انگلیسیزبان و نه کشورهای مسلمان منطقه و نه کشورهای شرقی دارای زاویه با آمریکا بلکه کاربران انگلیسیزبان در اروپا، آمریکا و آمریکای لاتین که تحت تاثیر ذهنیت رسانهای دشمن قرار دارند و به رسانههای ما گوش نمیدهند، ۳۸ درصد ایران را قدرتمند و پایدار و ۲۵ درصد ایران را مظلوم و غیرمقصر معرفی کردند.
نماینده ولی فقیه در استان همدان تاکید کرد: دشمن برنامه فروپاشی، سقوط، جداسازی اقلیم نفتخیز، ایجاد اجماع جهانی علیه کشور و همراه کردن افکار عمومی بینالمللی را در سر داشت اما از درون این نبرد یک ایران قدرتمند، پایدار و غیرمقصر در سطح بینالمللی متولد و متبلور شد و امروز پیروز این میدان ملت ایران است.
وی با اشاره به حضور ۲۰۰ شب مردم در صحنه و تجمع شب گذشته در میدان امام (ره) خاطرنشان کرد: در این مدت گاهی اشتباهاتی هم رخ داد و بعضی اظهارنظرها نباید انجام میشد، بعضی سخنان نباید گفته میشد و در مواردی میتوانستیم موضعگیری و عملکرد بهتری داشته باشیم اما در نگاه کلی ملت بزرگ ایران پیروز این میدان بودند و این روایت پیروزی که محصول وحدت و انسجام است، باید حفظ شود.
آیت الله شعبانی موثقی گفت: حرف مردم در این ۲۰۰ شب این بود که سرنوشت این کشور به دست مردم ایران اسلامی است و امروز نیز باید این وحدت، انسجام و همراهی با همه مطالبهگریها حفظ شود، گاهی باید قدرتمندتر سخن گفت و به برخی موضعگیریها و عملکردها انتقاد کرد اما فراموش نمیکنیم که ملت، دولت، مسئولان و نیروهای مسلح همه در یک جبهه و در برابر دشمن ایستادهایم.
ترور شخصیتهای اهل سنت سناریوی دشمن برای ایجاد اختلاف داخلی
امام جمعه همدان با هشدار نسبت به تکرار سناریوی گذشته از سوی دشمن گفت: دشمن امروز نیز با همان سبک سابق بهدنبال ایجاد اختلاف داخلی است چرا برخی بزرگان و علمای اهل سنت را که از همینجا محکوم میکنیم ترور میکنند؟ چرا برخی شخصیتهای اهل سنت هدف قرار میگیرند؟ و چرا رسانههای دشمن بهشدت موضوع اعتصاب، اغتشاش و اعتراض را در جامعه ما برجسته میکنند؟
وی با پذیرش وجود گلایهها و تذکرها درباره مسائل اقتصادی گفت: دولت باید در این زمینه تلاش کند و دولت و مجلس برنامهریزیهایی انجام دادهاند تا در موضوع کالابرگها ورود پیدا کنند و بخشی از مشکلات مردم را حلوفصل کنند اما دوقطبیسازی، برجستهسازی مجدد مسئله هستهای و دامن زدن به اعتراضها مقدمهای برای ضربه زدن دوباره به این کشور است.
آیتالله شعبانی موثقی افزود: دشمن چون حکمت و عقل درست و حسابی ندارد از تجربیات گذشته درس نمیگیرد اما بداند اگر مجددا وارد این کشور شود سیلی محکمتری از مردم خواهد خورد.
نماینده ولی فقیه در استان همدان با اشاره به تحولات یمن گفت: پیروزی مردم یمن محصول محاسبات بشری نیست، ملتی که سالها با پای برهنه در اوج فشارهای اقتصادی ایستاد امروز در مواردی یک شهر را در ۲ روز تصرف میکند.
وی تصریح کرد: در بزرگان یمن و انصار، چیزی جز ایمان به خدا و عمل به تکلیف الهی دیده نمیشود و هدفها و اعتقادهای آنها الهی است و تنها برای اسلام، دفاع از مظلوم و اعتلای کلمه الله ایستادهاند و خداوند متعال عزت و پیروزی را نصیب این ملت بزرگ کرده است.
امام جمعه همدان با اشاره به فرارسیدن آستانه آغاز مدارس گفت: انشاءالله همه عزیزان بستر لازم را فراهم میکنند و اولویت همه فعالیتهای فرهنگی امروز باید آموزش و پرورش باشد و همه نهادهای فرهنگی باید به این عرصه کمک کنند.
آیتالله شعبانی موثقی با اشاره به موضوع مصرف برق اظهار کرد: از یک سو دولت باید تلاش کند تا قطعی برق کمتر شود و از سوی دیگر مردم عزیز در مسائل انرژی و مصرف آن همراهی کنند تا مصرف نه به معنای استفاده نکردن بلکه بهصورت بهینه مدیریت شود.
وی در پایان با سلام و ادب به مردم همدان و همه هممیهنان که نماز جمعه را بهصورت مستقیم تماشا میکردند، گفت: دست این ملت بزرگ ایران اسلامی را از همینجا میبوسیم؛ ملتی که در همه سختیها و مشکلات ایستاد و تحمل کرد تا کشور اسلامی ما به پیروزی قطعی و نهایی دست پیدا کند.
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