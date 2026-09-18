حجتالله علی عسکریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی نشان میدهد که از امروز تا اواسط هفته آینده جوی به نسبت پایدار بر فراز استان حاکم خواهد شد.
به گفته وی، در این مدت آسمان صاف تا کمی ابری در ساعات عصر گاهی وزش باد پیش بینی میشود. کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان افزود: روزهای شنبه و یکشنبه پوشش ابر و شدت وزش باد در سطح استان بیشتر خواهد شد.
علیعسکریان با بیان اینکه دما طی ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، گفت: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرمترین ساعات امروز به ۳۵ درجه و در خنکترین ساعات بامداد شنبه به ۱۷ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.
وی اضافه کرد: خور و بیابانک کماکان با بیشینه دمای ۴۰ درجه سلسیوس بالای صفر گرمترین منطقه استان است.
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