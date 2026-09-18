به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین مظفری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قزوین با اشاره به سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) اظهار کرد: آن حضرت فرمودند هیچ بلایی نیست مگر اینکه در دل آن نعمتی وجود دارد که بر آن بلا احاطه کرده است.

وی افزود: اگر در دل بلاها قرار گرفتیم، نباید از خدای متعال شاکی شویم و از مسیر بندگی فاصله بگیریم؛ همان‌گونه که حضرت زینب(س) فرمود «ما رأیت إلا جمیلاً» و باید جمال و نعمت الهی را در دل بلاها ببینیم.

امام جمعه قزوین با اشاره به اشعار پروین اعتصامی درباره بلا و رحمت الهی گفت: «هر بلایی کز تو آید رحمتی است، هر که را رنجی دهی آن راحتی است» و شهریار نیز در شعری همین مضمون را بیان کرده است که خداوند انسان را در دل خاک و خون قرار می‌دهد تا همچون گوهری گرانبها شود.

مظفری ادامه داد: به تعبیر شهید حاج قاسم سلیمانی، «ما ملت امام حسینیم»؛ اگر سیدالشهدا(ع) همه بلاها را در راه خدا به جان خرید، ما نیز باید دل به بلا بدهیم و به تقدیرات الهی راضی باشیم.

ملت ایران در یک آزمون تاریخی قرار دارد

وی با اشاره به شرایط امروز کشور گفت: در زمانه‌ای بسیار حساس از نظر تاریخی قرار داریم و هوشیاری، بصیرت، مقاومت و استقامت ملت ایران پای ارزش‌ها و آرمان‌های الهی می‌تواند آینده را برای ده‌ها یا صدها سال و بلکه برای همیشه به نفع جبهه حق رقم بزند.

امام جمعه قزوین افزود: امروز نیز مانند صدر اسلام شاهد یک جنگ احزاب دیگر هستیم و جبهه کفر و استکبار همه لشکریان خود را فراخوانده و ایران اسلامی را محاصره کرده است.

وی اظهار کرد: اگر با مدد گرفتن از امیرالمؤمنین(ع) در برابر این دشمنان بایستیم و از نعره آنها نترسیم، با استعانت از خداوند می‌توان شاخ این غول‌ها را شکست و پس از آن پیروزی‌ها یکی پس از دیگری به سراغ جبهه حق خواهد آمد.

مظفری با اشاره به تحولات جبهه مقاومت گفت: در نتیجه استقامت ملت ایران، قوت قلبی در جبهه مقاومت ایجاد شده و نصرت و پیروزی یکی پس از دیگری به سراغ آنها آمده است.

وی درباره تحولات یمن نیز گفت: به گفته وی، چند روز پیش سه تیپ کامل با همه تجهیزات از نیروهای ائتلاف سعودی به اسارت انصارالله یمن درآمده است.

امام جمعه قزوین با اشاره به حضور بیش از ۲۰۰ شب مردم در تجمعات اظهار کرد: اگر کسی با بیان ضعف‌ها، ایجاد ترس در دل مردم و کشاندن آنها به یأس، روحیه مقاومت را تضعیف کند، آب به آسیاب دشمن ریخته و به ملت و کشور خیانت کرده است.

وی تأکید کرد: همه باید یکدیگر را به صبر و مقاومت دعوت و «حق صبر» را تقویت کنند.

آموزش و پرورش باید مسئله اول کشور باشد

مظفری با اشاره به آغاز سال تحصیلی گفت: اگر از آینده کشور، اقتدار ملی و تمدن نوین اسلامی سخن می‌گوییم، باید از آموزش و پرورش آغاز کنیم.

وی آموزش و پرورش را سنگر اصلی تمدن‌سازی و کارخانه تولید هویت ملی دانست و افزود: هر هزینه‌ای که در آموزش و پرورش انجام شود، سرمایه‌گذاری راهبردی برای ساختن ایران و تمدن نوین اسلامی است.

امام جمعه قزوین با تأکید بر جایگاه معلمان گفت: معلم فقط دانش را منتقل نمی‌کند، بلکه معمار روح و جان نسل آینده است و با دانش، اخلاق، بصیرت و رفتار خود می‌تواند مسیر جامعه را تغییر دهد.

وی ادامه داد: بزرگ‌ترین افتخار نظام آموزشی باید تربیت نسلی باشد که در کنار تخصص، بصیرت و تعهد داشته باشد و در برابر طوفان‌های فکری متزلزل نشود و میان حق و باطل فریب نخورد.

مظفری تأکید کرد: مدرسه باید هم محل علم، هم ایمان، هم بصیرت و هم امید باشد و آموزش و پرورش باید مسئله اول کشور قرار گیرد.

شایسته‌سالاری ملاک انتخاب مدیرکل آموزش و پرورش باشد

امام جمعه قزوین در ادامه به تعیین تکلیف اداره‌کل آموزش و پرورش استان اشاره کرد و گفت: هفته گذشته درباره این موضوع مطالبی مطرح کردم، اما هنوز تکلیف اداره آموزش و پرورش مشخص نشده است.

وی افزود: تأکید بنده بر دو نکته بود؛ نخست اینکه استاندار، وزارت آموزش و پرورش و همه کسانی که در انتصابات نقش دارند، شایسته‌سالاری را ملاک قرار دهند و فارغ از خط و ربط‌های سیاسی، فرد شایسته‌تر را انتخاب کنند.

مظفری تصریح کرد: اگر کسی غیر از این عمل کند، خیانت کرده است.

وی نکته دوم را پایبندی به قانون عنوان کرد و گفت: بنده خودم، دیگران و از جمله نمایندگان را توصیه کرده‌ام که در انتصابات دخالت نکنند.

امام جمعه قزوین با اشاره به توصیه امام خمینی(ره) به نمایندگان اظهار کرد: مصلحت نمایندگان در این است که در انتصابات دخالت نکنند؛ چراکه اگر نماینده‌ای برای انتخاب یا کنار گذاشتن فردی فشار بیاورد و آن مسئول نیز تحت فشار فردی را منصوب کند، در صورت بروز خطا می‌تواند بگوید خود شما فشار آوردید و من مجبور شدم این فرد را منصوب کنم.

وی خاطرنشان کرد: اگر نمایندگان شأن نظارتی خود را حفظ کنند، می‌توانند بر عملکرد مسئولان نظارت و در صورت تخلف آنها را بازخواست کنند.

مظفری با تأکید بر اینکه سخنانش ناظر به فرد خاصی نیست، گفت: بنده ابداً ناظر به شخص خاصی نیستم که زید باشد و عمرو نباشد و اصلاً شأن بنده این نیست.

وی ابراز امیدواری کرد پیش از شروع سال تحصیلی، شاهد انتصاب مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین باشیم.

با اصل تجمعات عفاف و حجاب مخالف نیستیم

وی درباره تجمعات مطالبه‌گران عفاف و حجاب نیز گفت: مسئولان شهر و استان اعلام کرده‌اند پای کار عفاف و حجاب هستند و آماده همکاری‌اند.

مظفری افزود: با توجه به وضعیت ملتهب کشور، درخواست کردم فعلاً از تجمعاتی که با عنوان مطالبه‌گری برگزار می‌شود و امکان ایجاد التهاب دارد، پرهیز شود.

وی ادامه داد: این سرمایه ارزشمند مردمی باید به صورت هدفمند، هماهنگ و آموزش‌دیده در کنار مسئولان قرار گیرد تا کار برنامه‌ریزی‌شده پیش برود.

امام جمعه قزوین تأکید کرد: اگر در آینده مسئولی کوتاهی کرد، چه‌بسا تجمعاتی شبیه این نیز برگزار شود؛ بنابراین سخن بنده مخالفت با اصل تجمع و راهپیمایی نبود، بلکه تأکید بر مدیریت و هماهنگی آن در شرایط کنونی بود.

طرح «آشیان» برای زوج‌های جوان قزوین سریع‌تر اجرا شود

مظفری در بخش پایانی با اشاره به جلسه اداره‌کل راه و شهرسازی برای پیشبرد طرح «آشیان» گفت: هدف این طرح ساخت واحدهای مسکونی استیجاری برای زوج‌های جوان است.

وی با بیان اینکه مسکن یکی از موانع جدی ازدواج جوانان است، افزود: این اقدامات ارزشمند است و امیدواریم هرچه سریع‌تر عملیاتی شود، زمین‌های لازم اختصاص پیدا کند و واحدها ساخته شوند.

امام جمعه قزوین همچنین بر تسریع در تحویل زمین‌های مربوط به جوانی جمعیت تأکید کرد و گفت: امیدواریم این مانع بزرگ از مسیر ازدواج جوانان هرچه زودتر برداشته شود.

