  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۹

نمایشگاه پاییزه مشهد در آستانه سال تحصیلی

نمایشگاه پاییزه مشهد در آستانه سال تحصیلی

مشهد- نمایشگاه فروش پاییزه مشهد با حضور پرشور خانواده ها در آستانه سال تحصیلی و خرید ملزومات دانش آموزان همراه است.

دریافت 13 MB
کد مطلب 6950770

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه