به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سعید معنوی اظهار داشت: اجرای نسخه جدید برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع فرآیندی جدید است و برخی محدودیتها و چالشهای آن ممکن است با گذشت زمان و ورود برنامه به مراحل بعدی، بیشتر نمایان شود. از این رو، شناسایی و رفع به موقع چالشها اهمیت ویژهای دارد.
وی با تأکید بر ضرورت فرهنگسازی و آموزش برای همراهی مردم با برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، افزود: آموزشهای چهره به چهره و ارتباط مستقیم با مردم، از اقدامات بسیار مؤثر در این زمینه است و حضور مسئولان دانشگاه و توضیح مستقیم ابعاد برنامه برای مردم، میتواند نقش مهمی در پذیرش و موفقیت آن داشته باشد.
دبیر شورای عالی بیمه سلامت خاطرنشان کرد: نهادینه کردن چنین برنامهای علاوه بر صرف زمان و تلاش، نیازمند علاقه و انگیزه است.
معنوی با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به رفع چالشها، تصریح کرد: هدف از پایش، صرفاً بیان نقاط قوت نیست؛ بلکه باید مشکلات و چالشهای موجود را شناسایی و برای رفع آنها راهکار ارائه کرد تا اجرای برنامه دقیقتر و کاملتر شود.
دبیر شورای عالی بیمه سلامت همچنین به ظرفیت کمیته استعلامات برای بررسی مسائل و چالشهای اجرایی برنامه اشاره کرد و گفت: این کمیته به صورت هفتگی تشکیل میشود و موضوعات و چالشهای مرتبط با نسخه جدید برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع میتواند در این کمیته مطرح و درباره آنها تصمیمگیری شود.
وی افزود: برخی مشکلات ممکن است مختص یک شهرستان نباشد و نیازمند تصمیمگیری در سطح ملی باشد؛ بنابراین میتوان این موارد را از طریق کمیته استعلامات پیگیری و تصمیمات لازم را برای کمک به دانشگاهها اتخاذ و ابلاغ کرد.
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