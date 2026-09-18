دفاع مقدس؛ گنجینه فرهنگی ملت ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ادارهکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان یزد، سرهنگ محمدحامد حرزاده در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه یزد، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: دفاع مقدس علاوه بر یک رویداد تاریخی، گنجینهای فرهنگی است که فرهنگ ایستادگی و مقاومت را در جامعه تقویت کرده است.
وی با اشاره به مفهوم «عرفان دفاع مقدس» افزود: در دوران دفاع مقدس جلوههایی از معنویت و عرفان اسلامی در رفتار رزمندگان و شهدا شکل گرفت و وصیتنامه شهدا میتواند منبعی ارزشمند برای شناخت این فرهنگ باشد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان یزد با اشاره به تحولات اخیر کشور، اظهار کرد: بر اساس دیدگاه مطرحشده، مقاومت مردم، نیروهای مسلح و مسئولان موجب ناکامی دشمن در دستیابی به اهداف اعلامشده شد.
حرزاده همچنین با اشاره به اقدامات رهبر فقید جمهوری اسلامی در حوزه دفاعی و فرهنگی، ترویج فرهنگ دفاع مقدس، حمایت از تولیدات هنری و ادبی، توسعه راهیان نور و تکریم خانوادههای شهدا را از جمله اقدامات مورد توجه وی عنوان کرد.
وی با اشاره به فعالیتهای ادارهکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان یزد گفت: این مجموعه از سال ۱۳۸۴ و پس از برگزاری نخستین کنگره شهدای استان فعالیت خود را آغاز کرده و دانشنامه دفاع مقدس استان یزد به عنوان نخستین دانشنامه دفاع مقدس تولید شده است.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان یزد افزود: ۱۹۷ شهید گمنام در ۱۱۷ یادمان استان یزد آرمیدهاند و موزه دفاع مقدس استان نیز در حال تکمیل است که سال گذشته ۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر از آن بازدید کردند که بخش عمده بازدیدکنندگان را دانشآموزان تشکیل میدادند.
حرزاده از پیشکسوتان و رزمندگان دوران دفاع مقدس خواست خاطرات و تجربیات خود را ثبت و ضبط کنند تا این روایتها به عنوان سرمایهای فرهنگی برای نسلهای آینده حفظ شود.
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