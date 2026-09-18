کشف ۸۳ کیلوگرم مواد مخدر در گمرک سرو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، بر اساس گزارش یگان ویژه عملیات مواد مخدر فراجا، مأموران گمرک مرزی سرو به یک محموله کلبه چوبی که داخل یک کامیون کفی حمل می‌شد، مشکوک شدند.

پس از هماهنگی با مرکز جرائم سازمان‌یافته گمرک، مأموران نسبت به بررسی و باز کردن بخش‌های مشکوک کلبه چوبی اقدام کردند و موفق به کشف مواد مخدر جاسازی‌شده در جداره‌های این محموله شدند.

در این عملیات در مجموع ۸۳ کیلوگرم مواد مخدر در قالب ۱۶۴ بسته کشف و ضبط شد که شامل انواع ماده مخدر گل، پودر گل و پودر حشیش بوده است.

این محموله پیش از ورود به کشور ترکیه شناسایی و توقیف شد.