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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۱۹

خیری:اتحاد مردم و ایستادگی در کنار یکدیگر مهم ترین سرمایه های کشور است

خیری:اتحاد مردم و ایستادگی در کنار یکدیگر مهم ترین سرمایه های کشور است

صالح آباد- امام جمعه موقت صالح‌آباد گفت: اتحاد مردم و ایستادگی در کنار یکدیگر، از مهم‌ترین سرمایه‌های کشور در شرایط کنونی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی خیری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در مسجد قائم آل‌محمد(عج) صالح آباد برگزار شد، با اشاره به سیره و نامه امام حسن عسکری(ع) به اسحاق بن اسماعیل نیشابوری اظهار کرد: در دوره امام عسکری(ع) با وجود فشار شدید دستگاه خلافت عباسی، اختلافات درونی، مدعیان دروغین امامت و انحرافات فکری، شبکه وکالت اهل‌بیت(ع) به شبکه‌ای منسجم و اثرگذار تبدیل شده بود که دامنه آن تا خراسان و دیگر مناطق گسترش داشت.

امام جمعه موقت صالح‌آباد با تأکید بر محتوای این نامه، رعایت حقوق معنوی و مالی، انجام واجبات و پرهیز از انحراف را از مهم‌ترین توصیه‌های امام عسکری(ع) دانست و گفت: انسان باید پیش از آنکه مورد حسابرسی قرار گیرد، خود را محاسبه و مراقبت کند.

وی با اشاره به تحولات منطقه و تنش‌های میان ایران، آمریکا و اسرائیل، بر ضرورت ایستادگی و حفظ آمادگی تأکید کرد و گفت: مردم ایران در شرایط سخت نیز برای امنیت کشور و وطن خود ایستاده‌اند و مسئولان باید با تلاش بیشتر، مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را پیگیری کنند.

خیری با بیان اینکه مشکلات معیشتی را نباید صرفاً به شرایط جنگی نسبت داد، خطاب به مسئولان اظهار کرد: اگر مردم برای امنیت کشور شبانه‌روز پای کار هستند، مسئولان نیز باید با تلاش مضاعف برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی آنان تلاش کنند.

امام جمعه موقت صالح‌آباد با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی گفت: باید اختلاف سلیقه‌ها را کنار بگذاریم و در برابر تهدیدها و فشارهای خارجی، انسجام خود را حفظ کنیم.

وی همچنین درباره مباحث مطرح‌شده پیرامون تفاهم ایران و عمان اظهار کرد که در شرایط فعلی حفظ انسجام و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای افزایش فشار دیپلماتیک بر طرف مقابل اهمیت دارد.

خیری تأکید کرد: اتحاد مردم و ایستادگی در کنار یکدیگر، از مهم‌ترین سرمایه‌های کشور در شرایط کنونی است.

کد مطلب 6950723

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