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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۹

دنیا فریب روایت‌های دروغین و تبلیغات ریاکارانه آمریکا را نمی‌خورد

دنیا فریب روایت‌های دروغین و تبلیغات ریاکارانه آمریکا را نمی‌خورد

سخنگوی وزارت امور خارجه به اظهارات یکی از سخنگویان دولت آمریکا نسبت به وضعیت اقتصادی ایرانیان واکنش نشان داد و تاکید کرد: دنیا فریب روایت‌های دروغین و تبلیغات ریاکارانه آمریکا را نمی‌خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات یکی از سخنگویان دولت آمریکا نسبت به وضعیت اقتصادی ایرانیان و ادعای ممانعت آمریکا از خرید نمایندگان ایران از فروشگاه‌های آمریکایی در جریان اجلاس آتی مجمع عمومی سازمان ملل با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: حاکمان واشنگتن هنوز ملت‌ها را فاقد حافظه و شعور تحلیلی فرض می‌کند؛ گویی جهان همچون سریال Pluribus است و همه باید با ذهنی تعطیل، خیره به لب‌های واشنگتن، روایت آن را بی کم و کاست باور کنند.

وی افزود: یک سو، جنگ اقتصادی بی‌رحمانه‌ای که هدفش وارد کردن حداکثر درد و رنج علیه تک‌تک شهروندان ایرانی است و از سوی دیگر، نمایش پرطمطراق جلوگیری از خرید فرضی مقامات ایرانی از یک فروشگاه عمده‌فروشی در نیویورک!

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: تحریم زندگی یک ملت» را جشن می‌گیرند و برای «تحریم کارت فروشگاه» بیانیه صادر می‌کنند.

وی در پایان گفت: این روش تبلیغاتی آن‌قدر ساده‌لوحانه و نخ‌نماست که حالا بهتر می‌توان فهمید چه نوع ذهنیت ساده‌انگارانه‌ای جنگ غیرقانونی علیه ملت ایران را آغاز کرد و آمریکا را به ورطه خجالت‌آوری که امروز در آن قرار دارد کشاند.

کد مطلب 6950740
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • ایران همدل IR ۱۶:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
      1 0
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      جنایات آمریکا هیچوقت فراموش نمی شود
    • FR ۲۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
      0 0
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      احسنت اقای بقایی بسیار با سواد بالا و آگاهانه بهترین پاسخ ها را میدهند
    • ادم IR ۰۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      0 0
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      احسنت به شمااقای بقایی ..دشمنی آمریکا مال امروز وفردانیست چهل و هفت سال است که آمریکا میخواد کشور ما ایران را ببلعد اما مردم وجمهوری اسلامی نمی‌گذارد...ماهرگز امریکا را نمیبخشبم.چون پدر امت قایدعزیرماامام خامنه ای را ازماگرفت .انتقام خون رهبرمون را بایدبگیریم .

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