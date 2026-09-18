هشدار هواشناسی قم درباره افزایش باد و گردوخاک در روزهای آینده

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر از پیش‌بینی آسمانی عمدتاً صاف همراه با وزش باد در استان قم طی روزهای آینده خبر داد و اظهار کرد: بررسی آخرین داده‌های هواشناسی نشان می‌دهد شرایط جوی استان از امروز تا اوایل هفته آینده تحت تأثیر وزش بادهای شرقی قرار خواهد داشت.



وی در ادامه افزود: امروز جمعه، ۲۷ شهریور، آسمان استان صاف پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات نیز وزش باد و غبار محلی رخ خواهد داد که جهت آن شرقی و سرعت آن بین ۲۰ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.



کارشناس هواشناسی استان قم گفت: بیشینه دمای هوا امروز در شهر قم به ۳۹ درجه سانتی‌گراد می‌رسد و تغییر محسوسی در روند دما طی این روز انتظار نمی‌رود.



ترابیان بیان کرد: در روز شنبه، ۲۸ شهریور، آسمان استان از صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر، وزش باد و غبار محلی پیش‌بینی می‌شود که سرعت باد شرقی در این روز نیز حدود ۲۰ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.



وی ادامه داد: دمای هوا در روز شنبه در شهر قم بین ۲۱ درجه در کمینه و ۴۰ درجه در بیشینه نوسان خواهد داشت و با توجه به پیش‌بینی وزش بادهای شرقی، در برخی مناطق مستعد احتمال ایجاد غبار وجود دارد.



کارشناس هواشناسی استان قم با تشریح شرایط جوی روز یکشنبه، ۲۹ شهریور، گفت: آسمان استان در این روز صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود که در نقاط مستعد می‌تواند با خیزش گردوخاک همراه شود.



ترابیان افزود: سرعت وزش باد در روز یکشنبه به حدود ۳۵ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید و جهت باد همچنان شرقی خواهد بود که در مناطق مستعد احتمال کاهش کیفیت هوا و افزایش غبار را به دنبال دارد.



وی با اشاره به ادامه این شرایط در روزهای پس از یکشنبه اظهار کرد: سرعت وزش باد از روز دوشنبه به تدریج کاهش می‌یابد و در روز سه‌شنبه مهم‌ترین پدیده جوی استان، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید خواهد بود.



وی خاطرنشان کرد: در روز سه‌شنبه نیز در مناطق مستعد استان احتمال وقوع گردوخاک وجود دارد و لازم است شرایط جوی مناطق مختلف استان با توجه به تغییرات سرعت باد مورد توجه قرار گیرد.



ترابیان درباره روند دمایی استان در پنج روز آینده نیز گفت: دمای هوا در این مدت تغییرات قابل ملاحظه‌ای نخواهد داشت و روند دما نسبتاً پایدار پیش‌بینی می‌شود.



وی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته دستجرد با دمای ۱۶.۷ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین صبحگاه استان را داشته و جمکران با ثبت دمای ۳۹.۱ درجه، گرم‌ترین بعدازظهر را تجربه کرده است.