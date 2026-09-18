هشدار هواشناسی قم درباره افزایش باد و گردوخاک در روزهای آینده

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر از پیشبینی آسمانی عمدتاً صاف همراه با وزش باد در استان قم طی روزهای آینده خبر داد و اظهار کرد: بررسی آخرین دادههای هواشناسی نشان میدهد شرایط جوی استان از امروز تا اوایل هفته آینده تحت تأثیر وزش بادهای شرقی قرار خواهد داشت.
وی در ادامه افزود: امروز جمعه، ۲۷ شهریور، آسمان استان صاف پیشبینی میشود و در برخی ساعات نیز وزش باد و غبار محلی رخ خواهد داد که جهت آن شرقی و سرعت آن بین ۲۰ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.
کارشناس هواشناسی استان قم گفت: بیشینه دمای هوا امروز در شهر قم به ۳۹ درجه سانتیگراد میرسد و تغییر محسوسی در روند دما طی این روز انتظار نمیرود.
ترابیان بیان کرد: در روز شنبه، ۲۸ شهریور، آسمان استان از صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر، وزش باد و غبار محلی پیشبینی میشود که سرعت باد شرقی در این روز نیز حدود ۲۰ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.
وی ادامه داد: دمای هوا در روز شنبه در شهر قم بین ۲۱ درجه در کمینه و ۴۰ درجه در بیشینه نوسان خواهد داشت و با توجه به پیشبینی وزش بادهای شرقی، در برخی مناطق مستعد احتمال ایجاد غبار وجود دارد.
کارشناس هواشناسی استان قم با تشریح شرایط جوی روز یکشنبه، ۲۹ شهریور، گفت: آسمان استان در این روز صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید پیشبینی میشود که در نقاط مستعد میتواند با خیزش گردوخاک همراه شود.
ترابیان افزود: سرعت وزش باد در روز یکشنبه به حدود ۳۵ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید و جهت باد همچنان شرقی خواهد بود که در مناطق مستعد احتمال کاهش کیفیت هوا و افزایش غبار را به دنبال دارد.
وی با اشاره به ادامه این شرایط در روزهای پس از یکشنبه اظهار کرد: سرعت وزش باد از روز دوشنبه به تدریج کاهش مییابد و در روز سهشنبه مهمترین پدیده جوی استان، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در روز سهشنبه نیز در مناطق مستعد استان احتمال وقوع گردوخاک وجود دارد و لازم است شرایط جوی مناطق مختلف استان با توجه به تغییرات سرعت باد مورد توجه قرار گیرد.
ترابیان درباره روند دمایی استان در پنج روز آینده نیز گفت: دمای هوا در این مدت تغییرات قابل ملاحظهای نخواهد داشت و روند دما نسبتاً پایدار پیشبینی میشود.
وی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته دستجرد با دمای ۱۶.۷ درجه سانتیگراد خنکترین صبحگاه استان را داشته و جمکران با ثبت دمای ۳۹.۱ درجه، گرمترین بعدازظهر را تجربه کرده است.
قم- کارشناس هواشناسی قم از افزایش سرعت بادهای شرقی و احتمال خیزش گردوخاک در مناطق مستعد استان طی روزهای آینده خبر داد.
محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر از پیشبینی آسمانی عمدتاً صاف همراه با وزش باد در استان قم طی روزهای آینده خبر داد و اظهار کرد: بررسی آخرین دادههای هواشناسی نشان میدهد شرایط جوی استان از امروز تا اوایل هفته آینده تحت تأثیر وزش بادهای شرقی قرار خواهد داشت.
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