دفاع مقدس عزت و اقتدار ملت ایران را به جهانیان نشان داد

حسن زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیش از انقلاب اسلامی، نگاه وابستگی و تحقیر توانمندی‌های داخلی در کشور وجود داشت و حتی مطرح می‌شد که نیازی نیست کارگر ایرانی برای تولید محصولات مورد نیاز کشور زحمت بکشد و می‌توان نیازها را از کشورهای دیگر وارد کرد.

وی افزود: انقلاب اسلامی این نگاه را تغییر داد و به ملت ایران عزت و استقلال بخشید و در دوران دفاع مقدس نیز این عزت در میدان عمل به دنیا نشان داده شد.

رزمنده دفاع مقدس خاطرنشان کرد: اگر تاریخ جنگ‌های جهانی اول و دوم را بررسی کنیم، می‌بینیم که ایران در آن دوران با وجود اعلام بی‌طرفی، در برابر قدرت‌های خارجی نتوانست از استقلال خود دفاع کند و کشور با خسارت‌ها و تلفات سنگینی مواجه شد، اما در دفاع مقدس ملت ایران ایستاد و از کشور خود دفاع کرد.

وی ادامه داد: یکی از درس‌های مهم تاریخ دفاع مقدس این است که باید هزینه مقاومت و سازش را با واقعیت‌های تاریخی مقایسه کرد؛ در دفاع مقدس ملت ایران با تقدیم شهدا، عزت و استقلال خود را حفظ کرد و اجازه نداد دشمن به اهداف خود دست پیدا کند.

زارعی با اشاره به توطئه‌های دشمنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: دشمنان از همان روزهای نخست پیروزی انقلاب، اقدامات مختلفی را برای ایجاد ناامنی و تضعیف نظام اسلامی آغاز کردند و در مناطق مختلف کشور شاهد شکل‌گیری جریان‌های تجزیه‌طلب و درگیری‌های داخلی بودیم.

وی بیان کرد: در مناطقی مانند چهارمحال و بختیاری، آذربایجان، سیستان و بلوچستان، کردستان، خوزستان و گنبدکاووس جریان‌هایی با عناوین مختلف فعال شدند و تلاش کردند امنیت کشور را تحت تأثیر قرار دهند.

رزمنده دفاع مقدس با اشاره به حضور نیروهای سپاه اصفهان در حوادث گنبدکاووس تصریح کرد: در آن مقطع، شرایط منطقه بسیار دشوار بود و بخشی از مردم شهر را ترک کرده بودند و حتی خانه‌های مردم آسیب دیده بود. نیروهای اعزامی با امکانات محدود در منطقه حضور پیدا کردند و تلاش شد امنیت و آرامش به شهر بازگردد.

وی افزود: نیروهای رزمنده در آن روزها حتی با کمبود امکانات اولیه مواجه بودند، اما روحیه جهادی و همکاری نیروها و مردم موجب شد بتوانند مأموریت خود را انجام دهند و امنیت در منطقه برقرار شود.

زارعی خاطرنشان کرد: پس از ناکامی دشمنان در ایجاد ناامنی‌های داخلی، زمینه برای تحمیل یک جنگ گسترده به جمهوری اسلامی فراهم شد و رژیم بعث عراق با حمایت برخی کشورها جنگ هشت‌ساله را علیه ایران آغاز کرد.

وی با اشاره به وضعیت ایران در ابتدای جنگ گفت: جمهوری اسلامی در آغاز جنگ از نظر تجهیزات نظامی با محدودیت‌های جدی مواجه بود، اما ملت ایران هشت سال ایستادگی کرد و در پایان جنگ، کشور به توانمندی‌های قابل توجهی در حوزه‌های مختلف دفاعی دست یافته بود.

رزمنده دفاع مقدس تصریح کرد: امروز نیز جمهوری اسلامی ایران از نظر سخت‌افزاری به توانمندی‌های قابل توجهی رسیده است، اما موضوع مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، حوزه نرم‌افزاری و فکری است.

وی ادامه داد: جنگ امروز فقط در میدان نظامی اتفاق نمی‌افتد، بلکه دشمن در حوزه جنگ روانی، فرهنگی و فکری تلاش می‌کند باورهای مردم را تغییر دهد و نسبت به توانایی‌های کشور و مسیر مقاومت ایجاد تردید کند.

زارعی بیان کرد: دشمن تلاش می‌کند این تصور را ایجاد کند که مقاومت موجب مشکلات اقتصادی و فشار بیشتر می‌شود و با تکرار چنین گزاره‌هایی می‌تواند بر افکار عمومی و حتی تصمیم‌گیران اثر بگذارد.

وی تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین درس‌هایی که از دفاع مقدس باید مورد توجه قرار گیرد این است که نباید به دشمن اعتماد کرد و باید همواره برای حفظ اقتدار کشور آماده و قوی بود.

رزمنده دفاع مقدس خاطرنشان کرد: اگر ملت ایران با توکل بر خدا، حفظ وحدت و حرکت در مسیر ولایت، توانمندی‌های خود را تقویت کند، می‌تواند در برابر تهدیدهای دشمن ایستادگی کند و بسیاری از مشکلات را پشت سر بگذارد.