به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح خانه پدری استاد شهریار در روستای خشکناب عصر پنجشنبه با حضور سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی، بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی، جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، اهالی فرهنگ و ادب و اصحاب رسانه برگزار شد.

این خانه که بخشی از خاطرات دوران کودکی استاد شهریار را در خود جای داده، پس از طی مراحل تملک، مرمت و احیا، اکنون به عنوان خانه‌موزه فرهنگ و ادب در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان شرقی پیش از این اعلام کرده بود که این بنا یک‌هزار و ۲۳۴ مترمربع عرصه و ۳۵۰ مترمربع اعیان دارد و در مجموع برای تملک، مرمت و احیای آن حدود ۳۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

بر اساس اعلام میراث فرهنگی استان، طرح مرمت و بازسازی خانه اجدادی استاد شهریار از سال ۱۴۰۰ و پس از رفع مشکلات مربوط به معارضان و تأمین اعتبارات وارد مرحله اصلی اجرا شد و پس از اتمام مرمت بنای اصلی، اقدامات تکمیلی از جمله لکه‌گیری، مرمت‌های جزئی، نصب شناسنامه بنا، اجرای سکوها و محوطه‌سازی نیز انجام گرفت