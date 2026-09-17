به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری عصر پنجشنبه در ویژه‌برنامه «یک روز با حیدربابای شهریار» در روستای خشکناب بستان‌آباد، با اشاره به جایگاه استاد شهریار در فرهنگ و ادب ایران اظهار کرد:** امروز در کنار هم جمع شده‌ایم تا از قهرمان شعر و ادب ایران‌زمین سخن بگوییم؛ شخصیتی که فراتر از یک شاعر و استاد اخلاق و ادب، به نمادی از زیست فرهنگی در پهنه ایران تبدیل شده است.

وی افزود: شهریار به ایرانیان آموخت که می‌توان در کنار مردم و با تکیه بر ارزش‌های انسانی و اخلاقی زندگی کرد و همزمان پاسدار فرهنگ، ادب، شعر و انسانیت بود.

شهریار از قهرمانان هویت ملی ایران است

صالحی‌امیری با بیان اینکه شهریار را باید از منظر هویت ملی ایرانیان نیز مورد توجه قرار داد، گفت: شهریار یکی از چهره‌های برجسته در تقویت هویت ایرانی در تاریخ معاصر است و جایگاه او به یک دوره یا مقطع خاص محدود نمی‌شود.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: شهریار فراتر از جغرافیای بستان‌آباد و آذربایجان شرقی است و به گستره ایران و حتی جهان تعلق دارد؛ چراکه شعر او درباره انسانیت و معرفت، مرزهای جغرافیایی را پشت سر گذاشته است.

وی با اشاره به ماندگاری روزافزون نام شهریار گفت: هرچه زمان می‌گذرد، نیاز جامعه به شناخت و بهره‌گیری از اندیشه و آثار شهریار بیشتر می‌شود و این شاعر می‌تواند الگویی برای نسل جوان امروز و آینده ایران باشد.

صالحی‌امیری یکی از ویژگی‌های برجسته شهریار را پیوند میان فرهنگ ملی و فرهنگ قومی دانست و اظهار کرد: شهریار نماد انسجام ملی ایرانیان بود، هست و خواهد بود و توانست میان فرهنگ آذری و فرهنگ ملی ایران ارتباطی عمیق برقرار کند.

وی افزود: شهریار ریشه‌های فرهنگ آذری را در آثار خود حفظ کرد و در عین حال به فرهنگ ملی ایران تعلق داشت و میان این دو حوزه فرهنگی، هماهنگی و همدلی ایجاد کرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: جایگاه شهریار به گونه‌ای است که فرهنگ عمومی جامعه او را از چهره‌های مؤثر در انسجام و هویت ملی می‌داند.

زمان، جایگاه شهریار را برجسته‌تر کرده است

صالحی‌امیری با اشاره به ماندگاری آثار شهریار اظهار کرد: معمولاً گذر زمان موجب فاصله گرفتن جامعه از برخی شخصیت‌های تاریخی می‌شود، اما درباره شهریار روند متفاوت است و هرچه زمان می‌گذرد، ابعاد شخصیت و آثار این شاعر برای جامعه برجسته‌تر می‌شود.

وی خطاب به مردم خشکناب و بستان‌آباد گفت: شما در این منطقه یکی از سرمایه‌های فرهنگی مهم ایران را در اختیار دارید؛ سرمایه‌ای که تنها مایه افتخار آذربایجان نیست، بلکه بخشی از میراث فرهنگی ایران و جهان به شمار می‌رود.

صالحی‌امیری افزود: شهریار توانست زبان عاطفه و عشق را با زبان مردم درهم بیامیزد و به دلیل پیوند عمیق با فرهنگ و زیست مردم، شعر او در میان جامعه نفوذ و ماندگاری پیدا کرد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه مستمر به آثار شهریار گفت: اگر به دنبال تحول فرهنگی هستیم، باید یاد و آثار شهریار را در مدرسه، دانشگاه و جامعه بیش از گذشته معرفی کنیم و زمینه آشنایی نسل‌های مختلف با این سرمایه فرهنگی را فراهم سازیم.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به تجربه حضور خود در اجلاس وزیران گردشگری بریکس در هند ادامه داد: در این سفر شاهد بودم که بسیاری از مردم هند با زبان فارسی و شاعران ایرانی آشنایی دارند و اشعار فارسی را از حفظ می‌خوانند.

وی افزود: این موضوع نشان می‌دهد شاعران بزرگ ایران از جمله حافظ، سعدی، مولانا، عطار و دیگر مفاخر ادبی از مرزهای ایران عبور کرده‌اند و آثار آنان در عرصه جهانی نیز شناخته شده است.

صالحی‌امیری تأکید کرد: امروز در این روستا از شهریار تجلیل می‌کنیم، اما صدای شعر او جهانی شده و برای فرهنگ ایران اعتبار و جایگاه ایجاد کرده است. اگر قرار است فرهنگ ایران ماندگار بماند، باید شعر، ادب، عاطفه و فرهنگ شهریار در جامعه گسترش پیدا کند.

شهریار ظرفیت مهمی برای پیوند فرهنگی ملت‌هاست

وی با اشاره به نقش شعر شهریار در ارتباطات فرهنگی میان ملت‌ها اظهار کرد: آثار شهریار ظرفیت آن را دارد که به عنوان ابزاری برای تقویت پیوندهای فرهنگی و انسانی مورد استفاده قرار گیرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: حفظ و معرفی میراث ادبی شهریار باید بخشی از برنامه‌های فرهنگی کشور باشد و این میراث می‌تواند زمینه‌ای برای تقویت ارتباطات فرهنگی ایران با دیگر ملت‌ها فراهم کند.

صالحی‌امیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط اقتصادی و فشارهای موجود بر مردم گفت: دولت تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت‌های موجود، فشارهای واردشده بر مردم را کاهش دهد و اعضای دولت نیز در این مسیر تمام توان خود را به کار گرفته‌اند.

وی همچنین با اشاره به شرایط جاری کشور اظهار کرد: ملت ایران با تکیه بر ظرفیت‌های خود و با ایستادگی در برابر مشکلات، مسیر پیشرفت و سربلندی را ادامه خواهد داد.

صالحی‌امیری در پایان با تأکید بر جایگاه ماندگار شهریار گفت: برگزاری برنامه‌هایی همچون «یک روز با حیدربابای شهریار» فرصتی برای پیوند نسل امروز با میراث فرهنگی و ادبی کشور است و باید این ظرفیت برای تقویت هویت فرهنگی و انتقال میراث مفاخر به نسل‌های آینده مورد استفاده قرار گیرد.