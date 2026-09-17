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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۲۸

صالحی‌امیری: شهریار پرچمدار انسجام ملی و هویت ایرانی است

صالحی‌امیری: شهریار پرچمدار انسجام ملی و هویت ایرانی است

تبریز- وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: شهریار با پیوند فرهنگ آذری و هویت ملی ایران، به نمادی ماندگار از انسجام ملی و هویت ایرانی تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری عصر پنجشنبه در ویژه‌برنامه «یک روز با حیدربابای شهریار» در روستای خشکناب بستان‌آباد، با اشاره به جایگاه استاد شهریار در فرهنگ و ادب ایران اظهار کرد:** امروز در کنار هم جمع شده‌ایم تا از قهرمان شعر و ادب ایران‌زمین سخن بگوییم؛ شخصیتی که فراتر از یک شاعر و استاد اخلاق و ادب، به نمادی از زیست فرهنگی در پهنه ایران تبدیل شده است.

وی افزود: شهریار به ایرانیان آموخت که می‌توان در کنار مردم و با تکیه بر ارزش‌های انسانی و اخلاقی زندگی کرد و همزمان پاسدار فرهنگ، ادب، شعر و انسانیت بود.

شهریار از قهرمانان هویت ملی ایران است

صالحی‌امیری با بیان اینکه شهریار را باید از منظر هویت ملی ایرانیان نیز مورد توجه قرار داد، گفت: شهریار یکی از چهره‌های برجسته در تقویت هویت ایرانی در تاریخ معاصر است و جایگاه او به یک دوره یا مقطع خاص محدود نمی‌شود.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: شهریار فراتر از جغرافیای بستان‌آباد و آذربایجان شرقی است و به گستره ایران و حتی جهان تعلق دارد؛ چراکه شعر او درباره انسانیت و معرفت، مرزهای جغرافیایی را پشت سر گذاشته است.

وی با اشاره به ماندگاری روزافزون نام شهریار گفت: هرچه زمان می‌گذرد، نیاز جامعه به شناخت و بهره‌گیری از اندیشه و آثار شهریار بیشتر می‌شود و این شاعر می‌تواند الگویی برای نسل جوان امروز و آینده ایران باشد.

صالحی‌امیری یکی از ویژگی‌های برجسته شهریار را پیوند میان فرهنگ ملی و فرهنگ قومی دانست و اظهار کرد: شهریار نماد انسجام ملی ایرانیان بود، هست و خواهد بود و توانست میان فرهنگ آذری و فرهنگ ملی ایران ارتباطی عمیق برقرار کند.

وی افزود: شهریار ریشه‌های فرهنگ آذری را در آثار خود حفظ کرد و در عین حال به فرهنگ ملی ایران تعلق داشت و میان این دو حوزه فرهنگی، هماهنگی و همدلی ایجاد کرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: جایگاه شهریار به گونه‌ای است که فرهنگ عمومی جامعه او را از چهره‌های مؤثر در انسجام و هویت ملی می‌داند.

زمان، جایگاه شهریار را برجسته‌تر کرده است

صالحی‌امیری با اشاره به ماندگاری آثار شهریار اظهار کرد: معمولاً گذر زمان موجب فاصله گرفتن جامعه از برخی شخصیت‌های تاریخی می‌شود، اما درباره شهریار روند متفاوت است و هرچه زمان می‌گذرد، ابعاد شخصیت و آثار این شاعر برای جامعه برجسته‌تر می‌شود.

وی خطاب به مردم خشکناب و بستان‌آباد گفت: شما در این منطقه یکی از سرمایه‌های فرهنگی مهم ایران را در اختیار دارید؛ سرمایه‌ای که تنها مایه افتخار آذربایجان نیست، بلکه بخشی از میراث فرهنگی ایران و جهان به شمار می‌رود.

صالحی‌امیری افزود: شهریار توانست زبان عاطفه و عشق را با زبان مردم درهم بیامیزد و به دلیل پیوند عمیق با فرهنگ و زیست مردم، شعر او در میان جامعه نفوذ و ماندگاری پیدا کرد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه مستمر به آثار شهریار گفت: اگر به دنبال تحول فرهنگی هستیم، باید یاد و آثار شهریار را در مدرسه، دانشگاه و جامعه بیش از گذشته معرفی کنیم و زمینه آشنایی نسل‌های مختلف با این سرمایه فرهنگی را فراهم سازیم.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به تجربه حضور خود در اجلاس وزیران گردشگری بریکس در هند ادامه داد: در این سفر شاهد بودم که بسیاری از مردم هند با زبان فارسی و شاعران ایرانی آشنایی دارند و اشعار فارسی را از حفظ می‌خوانند.

وی افزود: این موضوع نشان می‌دهد شاعران بزرگ ایران از جمله حافظ، سعدی، مولانا، عطار و دیگر مفاخر ادبی از مرزهای ایران عبور کرده‌اند و آثار آنان در عرصه جهانی نیز شناخته شده است.

صالحی‌امیری تأکید کرد: امروز در این روستا از شهریار تجلیل می‌کنیم، اما صدای شعر او جهانی شده و برای فرهنگ ایران اعتبار و جایگاه ایجاد کرده است. اگر قرار است فرهنگ ایران ماندگار بماند، باید شعر، ادب، عاطفه و فرهنگ شهریار در جامعه گسترش پیدا کند.

صالحی‌امیری: شهریار پرچمدار انسجام ملی و هویت ایرانی است

شهریار ظرفیت مهمی برای پیوند فرهنگی ملت‌هاست

وی با اشاره به نقش شعر شهریار در ارتباطات فرهنگی میان ملت‌ها اظهار کرد: آثار شهریار ظرفیت آن را دارد که به عنوان ابزاری برای تقویت پیوندهای فرهنگی و انسانی مورد استفاده قرار گیرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: حفظ و معرفی میراث ادبی شهریار باید بخشی از برنامه‌های فرهنگی کشور باشد و این میراث می‌تواند زمینه‌ای برای تقویت ارتباطات فرهنگی ایران با دیگر ملت‌ها فراهم کند.

صالحی‌امیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط اقتصادی و فشارهای موجود بر مردم گفت: دولت تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت‌های موجود، فشارهای واردشده بر مردم را کاهش دهد و اعضای دولت نیز در این مسیر تمام توان خود را به کار گرفته‌اند.

وی همچنین با اشاره به شرایط جاری کشور اظهار کرد: ملت ایران با تکیه بر ظرفیت‌های خود و با ایستادگی در برابر مشکلات، مسیر پیشرفت و سربلندی را ادامه خواهد داد.

صالحی‌امیری در پایان با تأکید بر جایگاه ماندگار شهریار گفت: برگزاری برنامه‌هایی همچون «یک روز با حیدربابای شهریار» فرصتی برای پیوند نسل امروز با میراث فرهنگی و ادبی کشور است و باید این ظرفیت برای تقویت هویت فرهنگی و انتقال میراث مفاخر به نسل‌های آینده مورد استفاده قرار گیرد.

کد مطلب 6950195

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