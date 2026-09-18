برتری گهرزمین سیرجان در نبرد حساس مقابل مس سونگون

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر فوتسال عصر امروز با برگزاری ۳ دیدار دنبال شد که در حساسترین دیدار این هفته گهرزمین سیرجان در خانه به مصاف مس سونگون رفت و در پایان نماینده سیرجان موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر پیروز میدان باشد.
نتایج دیدارهای هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:
*دائم پناه مشهد صفر - نگین تندیس قرچک ۲
*دلسوختگان قم ۲ - شهرداری ساوه یک
*گیتی پسند یک - پالایش نفت بندرعباس ۲
*سنایچ ساوه ۳ - پردیس شهید شیری ۲
پالایشگاه نفت شازند ۳ - فولاد زرند ایرانیان یک
گهرزمین سیرجان با شکست مس سونگون پیروز حساسترین دیدار هفته پنجم لیگ برتر فوتسال شد.
به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر فوتسال عصر امروز با برگزاری ۳ دیدار دنبال شد که در حساسترین دیدار این هفته گهرزمین سیرجان در خانه به مصاف مس سونگون رفت و در پایان نماینده سیرجان موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر پیروز میدان باشد.
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