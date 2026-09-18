برتری گهرزمین سیرجان در نبرد حساس مقابل مس سونگون

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال عصر امروز با برگزاری ۳ دیدار دنبال شد که در حساس‌ترین دیدار این هفته گهرزمین سیرجان در خانه به مصاف مس سونگون رفت و در پایان نماینده سیرجان موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر پیروز میدان باشد.



نتایج دیدارهای هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:



*دائم پناه مشهد صفر - نگین تندیس قرچک ۲



*دلسوختگان قم ۲ - شهرداری ساوه یک



*گیتی پسند یک - پالایش نفت بندرعباس ۲



*سن‌ایچ ساوه ۳ - پردیس شهید شیری ۲



پالایشگاه نفت شازند ۳ - فولاد زرند ایرانیان یک