https://mehrnews.com/x3d464 ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۵۹ کد مطلب 6946291 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۵۹ تداوم تجمع شبانه مردم شیروان شیروان- مردم شیروان با حضور در تجمعات شبانه بار دیگر بر تداوم حضور و همبستگی خود تاکید کردند. دریافت 9 MB کد مطلب 6946291 کپی شد مطالب مرتبط شیروان میزبان اجتماع شبانه مردم در حمایت از ایران ۲۰۰ شب ایستادگی؛ روایت مردمی از یک حضور ماندگار دویست و یکمین شب اجتماع خونخواهان رهبر شهید در شیروان دویست و دومین شب تجمعات شبانه مردم شیروان برچسبها تجمع مردمی شیروان آیت الله سید مجتبی خامنه ای
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