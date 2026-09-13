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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۵۹

تداوم تجمع شبانه مردم شیروان

تداوم تجمع شبانه مردم شیروان

شیروان- مردم شیروان با حضور در تجمعات شبانه بار دیگر بر تداوم حضور و همبستگی خود تاکید کردند.

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کد مطلب 6946291

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