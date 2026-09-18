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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵

امیری: لطف خدا و عملکرد خوب بازیکنان عامل پیروزی فولاد بود

امیری: لطف خدا و عملکرد خوب بازیکنان عامل پیروزی فولاد بود

بندرعباس - سرمربی تیم فوتسال فولاد هرمزگان گفت: بازیکنان از نظر فنی عملکرد بسیار خوبی داشتند و با لطف خدا توانستیم برابر پالایش نفت اصفهان به پیروزی برسیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی امیری پس از پیروزی تیم فوتسال فولاد هرمزگان برابر پالایش نفت اصفهان اظهار کرد: خدا را شکر بازی بسیار خوبی بود و بازیکنان از لحاظ فنی عملکرد بسیار خوبی ارائه کردند و با لطف خدا توانستیم این بازی را با پیروزی پشت سر بگذاریم.

وی افزود: از عملکرد بازیکنانم رضایت دارم. با توجه به مصدومیت‌هایی که داشتیم، سه بازیکن بزرگسال و اصلی تیم در این مسابقه حضور نداشتند، اما جوانان بسیار خوبی که از آکادمی باشگاه فولاد هرمزگان رشد کرده‌اند، فرصت حضور پیدا کردند و توانستند عملکرد خوبی داشته باشند.

سرمربی فولاد هرمزگان، ادامه داد: بازیکنان جوان تیم در هر دو نیمه از لحاظ فنی خوب کار کردند و توانستیم در مجموع بازی خوبی ارائه دهیم و به پیروزی برسیم.

امیری همچنین درباره عملکرد بنی‌اسدی در مجموعه فولاد هرمزگان، گفت: آقای بنی‌اسدی نیازی به تعریف من ندارند. ایشان اسطوره فوتسال استان هرمزگان هستند و از نظر فنی و اخلاقی یکی از بزرگان فوتسال استان به شمار می‌روند.

وی بیان کرد: بنی‌اسدی وظیفه‌ای را که به ایشان محول شده به خوبی انجام می‌دهند و چه از نظر فنی و چه در زمینه کنترل شرایط داخل تیم و زمین، عملکرد خوبی دارند. از ایشان تشکر می‌کنم و امیدوارم این همکاری ادامه‌دار باشد.

کد مطلب 6950923

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