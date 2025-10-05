فولاد هرمزگان مس سونگون را در بندرعباس خم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه و در چارچوب هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کشور تیم فولاد هرمزگان در سالن فجر بندرعباس میزبان مس سونگون، تیم دوم جدول رده‌بندی بود که در پایان با نتیجه ۲ بر ۱ به پیروزی رسید و یکی از شگفتی‌های این هفته را رقم زد.

فولاد هرمزگان که پیش از این دیدار با چهار برد و چهار تساوی روندی قابل قبول را پشت سر گذاشته بود، در حضور هواداران پرشور خود نمایش منسجم و تاکتیکی ارائه داد و موفق شد با وجود عقب افتادن از حریف نتیجه را به سود خود تغییر دهد.

شاگردان علی امیری با این پیروزی ارزشمند ۱۹ امتیازی شدند و در جایگاه پنجم جدول رده‌بندی قرار گرفتند. در همین جدول تیم پالایش نفت بندرعباس نیز با ۱۸ امتیاز در رتبه ششم ایستاده است. فولاد هرمزگان در هفته دوازدهم باید در شهر ساوه به مصاف تیم سن‌ایچ، تیم هفتم جدول برود.

نمایش تاکتیکی و جنگندگی مثال‌زدنی فولاد

علی امیری سرمربی فولاد هرمزگان پس از پایان دیدار در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: همان‌طور که پیش‌بینی می‌کردیم، بازی بسیار خوبی از هر دو تیم شاهد بودیم. از نظر روحی و روانی آماده بودیم تا مقابل هواداران خود نمایش قابل قبولی ارائه دهیم و خوشبختانه با لطف خدا توانستیم پس از دریافت گل، خیلی زود جبران کنیم.

وی افزود: در نیمه نخست به دلیل پنج خطا شدن تیم، نتوانستیم برنامه‌های تاکتیکی خود را به طور کامل اجرا کنیم و ناچار شدیم برای مدیریت بازی کمی عقب‌تر بازی کنیم، اما در نیمه دوم با صحبت‌های بین دو نیمه و تحلیل نقاط ضعف و قوت حریف، توانستیم به گل دوم دست پیدا کنیم.

امیری با اشاره به عملکرد بازیکنان در دقایق پایانی بازی تصریح کرد: در زمان پاورپلی، بازیکنان با تمرکز بالا و عملکردی هوشمندانه بازی کردند و نشان دادند که به عشق هواداران از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.

سرمربی فولاد هرمزگان ضمن قدردانی از هواداران و خانواده بازیکنان گفت: با تلاش و همت این بازیکنان جوان و باانگیزه، پله‌پله به سمت اهداف خود پیش می‌رویم تا در پایان لیگ جایگاه شایسته‌ای برای مردم هرمزگان کسب کنیم.

وی در پایان از عملکرد بازیکنان جوان تیم تمجید کرد و افزود: نوید آذری پس از رفع مصدومیت، بازیکن مؤثری برای تیم شده و در کنار سایر جوانان از جمله محمد باقرزاده، نشان داده‌اند که فولاد هرمزگان در مسیر اصولی و آینده‌دار حرکت می‌کند. امیدواریم با حمایت بیشتر از این تیم جوان، فصل را با نتایج درخشان و جایگاهی مطلوب به پایان برسانیم.