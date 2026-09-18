به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، اعلام کرد تقویت سهگانه هستهای این کشور که ضامن امنیت روسیه است، اولویت مطلق مسکو است.
پوتین گفت روسیه هیچ برنامه تهاجمی علیه اروپا ندارد و هیچ دلیلی نیز برای وجود چنین نیتی وجود ندارد.
وی افزود تهدیدهای پیش روی روسیه کاهش نیافته و این در حالی است که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) به روند گسترش و توسعه خود ادامه میدهد.
رئیسجمهور روسیه همچنین اعلام کرد جهتگیریهای اصلی راهبرد نظامی جدید این کشور مشخص شده است.
پوتین گفت توسعه پهپادها در برنامه تسلیحاتی جدید دولت روسیه از توجه ویژهای برخوردار خواهد بود.
وی افزود سهم تسلیحات مدرن در نیروهای موشکی راهبردی روسیه به ۹۲ درصد رسیده است.
رئیسجمهور روسیه در پایان تأکید کرد نیروهای پدافند هوایی این کشور باید ضامن حفاظت از روسیه در برابر هرگونه حمله هوایی باشند.
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