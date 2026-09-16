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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۱۱

لاوروف: اگر اروپا به روسیه حمله کند، جنگ متفاوت و کوتاه خواهد بود

لاوروف: اگر اروپا به روسیه حمله کند، جنگ متفاوت و کوتاه خواهد بود

وزیر خارجه روسیه با تأکید بر اینکه مسکو قصد حمله به کشورهای غربی را ندارد، هشدار داد در صورت حمله اروپا به روسیه، جنگی «کاملاً متفاوت» و «بسیار کوتاه» رخ خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه در جشنواره جهانی جوانان در شهر یکاترینبورگ گفت روسیه بارها اعلام کرده است که قصد حمله به کشورهای غربی را ندارد و چنین اقدامی هیچ منفعتی برای مسکو ندارد.

لاوروف گفت: اما اگر اروپا که مرتب درباره آمادگی برای جنگ با روسیه صحبت می‌کند، به فدراسیون روسیه حمله کند، این جنگی کاملاً متفاوت خواهد بود و بسیار کوتاه خواهد بود.

او افزود رویارویی روش روسیه نیست و این موضع بارها از سوی مقام‌های روس از جمله ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور این کشور اعلام شده است.

وزیر خارجه روسیه همچنین گفت غرب مدت‌هاست مسیر مهار روسیه را انتخاب کرده و گسترش ناتو به سمت مرزهای روسیه را نمونه‌ای از این رویکرد دانست.

لاوروف همچنین از اظهارات سران اروپایی درباره ضرورت آمادگی برای جنگ با روسیه انتقاد کرد و گفت این موضوع به یکی از محورهای اصلی اظهارات برخی سران سیاسی اروپا در بروکسل تبدیل شده است.

کد مطلب 6949187

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