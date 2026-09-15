به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی با ارسال یک پیام خطاب به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که امروز در سایه تحولات تاریخ، ۲ کشور و ملت کره شمالی و روسیه برای تقویت اعتماد و همبستگی و دفاع مشترک از عدالت و صلح تلاش می کنند.

وی اضافه کرد: آنها به نوشتن فصل های جدیدی در تاریخ بزرگ ائتلافشان ادامه می دهند.

رهبر کره شمالی تاکید کرد که اطمینان دارد روسیه در جنگ کنونی برای دفاع از منافع امنیتی خود پیروز خواهد شد.

پیشتر پوتین با ارسال یک پیام خطاب به رهبر کره شمالی سالگرد تأسیس این کشور را تبریک گفته و بر تقویت همکاری های راهبردی میان دو کشور تاکید کرده بود.