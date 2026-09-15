  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۲۰

تاکید کره شمالی بر گسترش همکاری‌های مشترک با روسیه

تاکید کره شمالی بر گسترش همکاری‌های مشترک با روسیه

رهبر کره شمالی در پیامی خطاب به رئیس جمهور روسیه بر تداوم همکاری های دو جانبه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی با ارسال یک پیام خطاب به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که امروز در سایه تحولات تاریخ، ۲ کشور و ملت کره شمالی و روسیه برای تقویت اعتماد و همبستگی و دفاع مشترک از عدالت و صلح تلاش می کنند.

وی اضافه کرد: آنها به نوشتن فصل های جدیدی در تاریخ بزرگ ائتلافشان ادامه می دهند.

رهبر کره شمالی تاکید کرد که اطمینان دارد روسیه در جنگ کنونی برای دفاع از منافع امنیتی خود پیروز خواهد شد.

پیشتر پوتین با ارسال یک پیام خطاب به رهبر کره شمالی سالگرد تأسیس این کشور را تبریک گفته و بر تقویت همکاری های راهبردی میان دو کشور تاکید کرده بود.

کد مطلب 6947461

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها