اولین قطار گردشگری تهران - بادرود وارد نطنز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین یزدانمهر صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: صبح امروز اولین قطار گردشگری از تهران به مقصد بادرود وارد ایستگاه راه آهن بادرود شد.
وی تصریح کرد: این قطار گردشگری با ۱۶۳ گردشگر داخلی وارد ایستگاه راه آهن شهر بادرود شد و مردم این شهر با موسیقی محلی و لباس های محلی از گردشگران استقبال کردند.
سرپرست میراث فرهنگی نطنز یادآور شد: گردشگران این قطار گردشگری از جاذبه های گردشگری شهرستان نطنز از جمله روستاهای تاریخی ابیانه، آتشکده «هارپارک»، مسجد حاجتگاه در روستای ابیانه و کاروانسرای ابوزید آباد، رملهای شنی سیازگه و غیره بازدید خواهند کرد.
وی در پایان افزود: قطار گردشگری تهران - بادرود پنجشنبه هر هفته بهصورت برنامهای تردد دارد و علاقهمندان میتوانند بلیت این قطار گردشگری را از طریق آژانسهای سطح شهر و سایت فروش بلیت شرکت رجا خریداری کنند.
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